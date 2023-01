Melyek azok az ételek, amelyeket mindenképpen kerüljünk el a paleolit étrendben? (x)

Minden étrendben, diétában és életmódban megtalálhatóak a preferált ételek listája, valamint rendelkezik tiltólistával is. Nincs ez másképp a paleolit életmód esetében sem, aminél fontos kihangsúlyozni, hogy inkább van szó életmódról, mint diétáról vagy egy egyszerű étrendről. A paleolit egy átlagembertől sok változtatást kér, olykor még szigorúnak is tűnhet, de az előnyei megkérdőjelezhetetlenek.

Egyáltalán miről is szól a paleolit életmód?

Ugyan a neve azt sugallja, hogy kőkorszaki életmódról beszélünk, de a nevén kívül természetesen semmi köze hozzá. A célja csupán az, hogy hagyjuk el a modern, mesterséges ételeket, kiegészítőket, és forduljunk a természetes alapanyagok felé, amelyek már évezredek óta velünk vannak. A paleolit életmódhoz rengeteg étrend-kiegészítőt és vitamint lehet kapni, például a PaleoCentrum oldalán is hatalmas kínálatot találhatunk, ami csak tovább erősíti a paleolit étrend kidolgozottságát és megalapozottságát.

A paleolit életmód nem csupán egy fogyókúrás módszer, hanem ennél sokkal többről van szó. A fő célja az, hogy mentesítsük magunkat minden modern összetevőtől, például cukortól, adalékanyagoktól, tejtermékektől, gabonaféléktől, és helyette forduljunk a gyümölcsökhöz, zöldségekhez, magokhoz, bogyókhoz, húsokhoz és halakhoz. Már önmagában ebből a felsorolásból is látszik, hogy nagy változtatást vár el tőlünk a paleolit életmód, mivel a mellőzött élelmiszerek számos ember étkezésének szerves része.

Pontosan mely ételek is vannak fent a tiltólistán?

Kezdjük a gabonafélékkel, amelyek két okból is szerepelnek a listán: egyrészt a glutén miatt, másrészt a gyorsan felszívódó szénhidráttartalom is hatalmas károkat tud okozni, mivel emeli a vércukorszintet. Ez pedig egyenes út a cukorbetegség kialakulásához, de emellett még bélszivárgást is előidézhet, ami további betegségekhez vezet. A tiltólistán szerepel az árpa, a kukorica, rizs, búza.

A következő nagy szereplő nem más, mint a cukor. Magas szénhidráttartalú, ami ráadásul gyorsan is szívódik fel. Ugyanúgy a tiltólistán van még a tej és a tejtermékek, ugyanis a laktóztartalmuk nagyon magas. A paleolit étrendben kivételt képeznek a kemény sajtok és a tisztított vaj, ezeket nyugodtan fogyaszthatjuk, mivel a laktóztartalmuk nagyon alacsony.

A tiltólistán szerepelnek még a hüvelyesek, mint a földi mogyoró, borsó, lencse és a szója, valamint a növényi vagy finomított olajok is. Az utolsó nagy kategória a keményítő, így a burgonyát, kukoricát és padlizsánt szintén el kell hagynunk.

Nagy lépés az egészségünk érdekében

Elsőre ijesztőnek tűnhet a változás, viszont az egészségünk rövid időn belül díjazni fogja az új életmódot. A vércukorszintünk stabilizálódik, a cukorbetegség kialakulásának kockázata merőben csökken. Mindemellett a vérnyomásunk is normalizálódik. A cél a rohanó világunkban az, hogy minél egészségesebben éljünk.