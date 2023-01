Lukács Vonának: A célunk közös, bízunk a sikeres egyeztetésben

Ismeretes, a jobbikos Lukács László György a napokban jelentette be, hogy pártok nélküli modellt javasol a Jobbik a 2024-es önkormányzati választásokra. Az új elképzelés szerint az országos pártpolitikai viták helyett inkább a lokálpatriótákra lenne bízva a helyi közösségek vezetése. Hasonló ötletet szorgalmazott Vona Gábor, a Második Reformkor Alapítvány alapítója 2019-ben. Vona üdvözölte a Jobbik által is javasolt irányt, de ő a pártokra vonatkozóan szigorúbb szabályokat foganatosítana törvényi szinten. Korábban Lukács arról beszélt, az alapítvány eredeti javaslatában vannak olyan kizáró szabályok, amik szinte lehetetlenné tennék az újraindulást akár a most győztes jászberényi polgármesterjelöltnek, akár Karácsony Gergely főpolgármesternek, még civil színekben is.

Most pedig a Jobbik alelnöke közösségi oldalán közvetlenül reagált Vona Gábor észrevételeire:

"Kedves Vona Gábor!

Mielőtt a Jobbik bejelentette volna, hogy a 2024-es önkormányzati választáson a pártpolitika-mentes önkormányzatiság eszméjét kívánja képviselni, természetesen megvizsgáltunk minden ezzel kapcsolatos megnyilatkozást, így a Második Reformkor 2019-es pártmentes önkormányzatokra vonatkozó javaslatát is.

Egy dolog kijelenthető. A javaslatban több olyan elem is szerepel, ami egy normálisan működő polgári demokráciában talán megállná a helyét, azonban mind tudjuk, hogy napjaink Magyarországa nem egy normálisan működő polgári demokrácia.

Konzervatív pártként a szerves fejlődésben hiszünk. Jelen esetben abban, hogy a pártpolitikai szemléletet egyik napról a másikra nem lehet teljesen eltörölni a helyi közéletből, azonban a téma köztudatba emelésével tehetünk egy jelentős lépést ennek irányába.

Az önkormányzati választásokon nincs helye pártlogóknak! Viszont nem gondoljuk, hogy a helyi közéletben szerepet vállalóknak ne lenne véleménye a világról vagy az ország jövőjéről. Minden bizonnyal van és lesz is. Ezért úgy véljük, egy polgármester, egy önkormányzati képviselő világnézete szerint lehet egy párt tagja, de nem irányíthatják pártérdekek. Egy érdeke lehet, a közösség segítése, annak szolgálata."

A célunk közös: a pártérdekektől mentes önkormányzatok és egy polgári Magyarország megteremtése, amit a Jobbik a politika színterén, a Második Reformkor pedig civilként, értelmiségi körökben kíván képviselni. Éppen ezért nyitottak vagyunk minden egyeztetésre, de javaslatotokat jelen formájában nem tartjuk benyújtásra alkalmasnak. Bízunk abban is, hogy az általatok jövő hétre szervezett pártok közötti egyeztetés és vita sikeres lesz, és ennek reményében is fogunk azon részt venni

- írta Lukács László György.