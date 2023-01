Kisgyermekeknek is ajánlott a saját étkészlet (x)

Az étkezéshez elengedhetetlenek a megfelelő kiegészítők. Sok szempontból is fontos, hogy ezt a mindennapi tevékenységet ideális körülmények között hajtsuk végre mind a saját, mind a kisgyermekünk esetében. A legkisebbeknek is már elérhetőek edények, evőeszközök és kis poharak, amelyekkel már elkezdhetnek megtanulni önállóan enni és inni.

Milyen gyerek étkészletet érdemes választani?

Az egyik legfontosabb tényező minden kisgyermekeknek készült eszköznél a biztonság. A legkisebbek még gyakran próbálnak meg mindent a szájukba venni, így az étkészlet nem tartalmazhat olyan elemet, amelyet egyáltalán le tudnak nyelni.

A gyerek étkészletek általában három elemből állnak: pohár, gyakorló tányér és gyakorló kanál. Fontos, hogy mindhárom termék nagyon könnyű legyen, hisz féléves gyerekek is már használhatják, így nem lehetnek túl nehezek, jó, ha könnyen fel tudják emelni és elkezdeni tanulni az önálló étkezést. Természetesen tudjuk, hogy a gyerekek eleinte nem rendeltetésszerűen használják ezeket az eszközöket (sőt, sokszor később sem), így ellen kell állnia a rágcsálásnak és a dobálásnak is. Szerencsére a gyerek étkészletek mind strapabíró műanyagból készültek, így ellenállnak a gyermekek szájának, valamint az esésnek is.

Mivel könnyűek, így nem kell amiatt sem aggódni, hogy más gyerekeknek, esetleg felnőtteknek sérülést tudnának okozni vele, persze arra senkit nem bátorítunk, hogy ilyen irányban kezdjék el használni a gyerek étkészletet.

Könnyű használat még a legkisebbek számára is

A gyakorló tányér és gyakorló kanál kialakítása nagyon egyszerű, amelyeket kifejezetten úgy fejlesztettek ki, hogy a kis kezek is tökéletesen, stabilan meg tudják fogni azt. A pohár pedig egyáltalán nem egy szokványos műanyag pohár: a tetejének köszönhetően szivárgásmentes és kiömlésbiztos még akár fejjel lefelé is. Két oldalról is lehet inni belőle, így a legkisebbek dolga is könnyebb lesz. Az űrtalmuk általában 200 milliliter, és találhatunk olyat, amely dizájn díjat is nyert. A poharat már 6 hónapos kortól is el lehet kezdeni használni, így nagyon korán elkezdhetjük az önállósodás felé terelni a kicsiket.

Egyáltalán nem mindegy miből készülnek ezek a termékek

Egyrészt a környezettudatosság miatt sem mindegy, hogy milyen étkészletet használunk, másrészt a kicsik egészségét is védeni kell, így duplán oda kell figyelni a gyerek étkészlet anyagára. Mivel nagyon strapabíró termékekről beszélünk, így nem kell amiatt aggódni, hogy gyakran kell újat vásárolni, ezzel is óvjuk a környezetet, hogy hosszú távú megoldást jelentenek. A gyerek étkészletek élelmiszerekre és gyerekekre biztonságos alapanyagokból készül, 0% BPA-t tartalmaz, így nem kell aggódnunk a higinéiai tényezők miatt.