M3-as metró: Átadták a Deák Ferenc tér és a Ferenciek tere megújult állomásait

Átadták a Deák Ferenc tér és a Ferenciek tere felújított állomásait a 3-as metró vonalán hétfőn, az utasforgalom előtt kora délután nyitják meg a két állomást, azt követően Kőbánya-Kispest és a Deák Ferenc tér között lehet utazni a metróval.

Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter a Deák Ferenc téri állomáson, az átadással egybekötött sajtótájékoztatón úgy fogalmazott:

miközben időről-időre politikai viták üthetik fel a fejüket a kormány és a főváros vezetése között, szerintem ezeken túl kell néznünk: stratégiai értelemben, középtávon és hosszú távon is. Budapest fejlődése, az itteni szolgáltatások színvonalának emelése, az itt élő emberek elégedettsége mindannyiunk közös érdeke

- jelentette ki Navracsics Tibor.

A miniszter emlékeztetett, a metrófelújításhoz az Európai Unió (EU) és a kormány is jelentős összeggel járult hozzá.

Karácsony Gergely főpolgármester azt mondta: Budapest és a fővárosi közösségi közlekedés fejlesztése nemcsak a budapestiek, hanem az agglomeráció és az egész ország ügye. Mint megjegyezte, a 3-as metrón naponta félmillió ember utazik.

A nemzet fővárosának fejlesztése, nemcsak városi, hanem nemzeti ügy - tette hozzá.

A főpolgármester szólt arról is: rajtunk múlik, hogy a metrófelújítás kivétel lesz-e, amely "erősíti azt a szabályt, hogy viszonylag ritkán örülhetünk ilyen közös sikereknek, és ritkán örülhetünk annak, hogy az adófizetők pénzét hasznos dolgokra használjuk fel".

Rajtunk múlik, hogy lesz-e még ilyen több is, vagy pedig ez egy szabályt erősítő kivétel, és a politikai vitákban elvész a közös cél: Budapest és a fővároson keresztül Magyarország versenyképességének erősítése.

Karácsony Gergely kitért arra is, hogy a következő hétéves uniós ciklusban elvileg lehet pénz a Göncz Árpád városközpont fejlesztésére és számos más közlekedési projektre.

A főpolgármester arra bíztatta Navracsics Tibort, hogy "azt a zárolt 55 százalékot is hozza el Budapestnek és Magyarországnak".

Karácsony Gergely köszöntetet mondott a felújításban közreműködőknek, a többi mellett a kormánynak és az EU-nak a forrásokért, Tarlós István volt főpolgármesternek és az előző városvezetésnek a munkájukért, a BKV-nak és a Budapesti Közlekedési Központnak (BKK), valamint a főpolgármester megköszönte a budapestieknek a türelmüket.

Bolla Tibor, a BKV Zrt. vezérigazgatója elmondta, a két állomás átadásával a metrófelújítás a végéhez közeledik. A most átadott állomások felújítása 2020-ban kezdődött és mintegy 20 milliárd forintba került.

Közölte, a 3-as metróvonal felújítása meghaladja a 220 milliárd forintot. A rekonstrukció egyik legnagyobb nehézségének azt nevezte, hogy úgy kellett felújítani a metrót, hogy közben szakaszosan közlekedtek a szerelvények.

Bolla Tibor azt mondta, négy állomás felújítása van még hátra, és a tervek szerint 2023 májusában befejeződik a 3-as metróvonal teljes felújítása. Márciusban átadják az utasforgalomnak az Arany János utca és a Nyugati pályaudvar állomásokat, valamint a Dózsa György úti állomást már akadálymentes elérhetőséggel.

Ezt követően a 3-as metró már a teljes vonalon közlekedik majd, de a Nagyvárad tér és a Lehel tér állomásokon a szerelvények nem állnak meg. A metrópótlás megszűnik, a két előbbi állomás állomáspótló járatokkal lesz megközelíthető.

A Nagyvárad téri és Lehet téri felújított állomások a tervek szerint májusban nyílnak meg az utasforgalom előtt, és ezzel befejeződik a 3-as metróvonal rekonstrukciója.

A BKK korábbi tájékoztatása szerint este 9 óráig - amellett, hogy délutántól a 3-as metró a Deák Ferenc tértől már közlekedik Kőbánya-Kispest felé - a Göncz Árpád városközponttól a Kálvin térig járnak még a pótlóbuszok, utána az eddig megszokott esti közlekedési rend szerint Kőbánya-Kispestig mennek.

Keddtől hétköznap napközben két szakaszon, Kőbánya-Kispest és a Deák Ferenc tér, illetve a Göncz Árpád városközpont és Újpest-központ között jár a metró. A Deák Ferenc tér és a Göncz Árpád városközpont között továbbra is az M3-as, illetve a Nyugati pályaudvar és a Göncz Árpád városközpont között az M3A metrópótló autóbusszal is lehet utazni. Hétköznap esténként és hétvégén továbbra is a Göncz Árpád városközpont és Újpest-központ között jár a metró, Kőbánya-Kispest és a Göncz Árpád városközpont között az M3-as pótlóbusszal lehet utazni.

A Nagyvárad térnél - az állomás felújítása miatt - a Kőbánya-Kispest és a Deák Ferenc tér között közlekedő szerelvények továbbra sem állnak meg.

