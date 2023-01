Jobbik: Az akkumulátorgyárakkal gyarmati sorba züllesztik a magyar nemzetgazdaságot

A Jobbik azt követeli, hogy függesszék fel az akkumulátorgyáraknak járó vissza nem térítendő támogatásokat!

- jelentette ki csütörtöki sajtótájékoztatóján Z. Kárpát Dániel, a Jobbik alelnöke.

"Hagyjon fel a kormányzat azzal a politikával, hogy az adófizetők által befizetett milliárdokból, sőt tízmilliárdokból vissza nem térítendő támogatásokkal kedvezményezi azokat a cégeket, amelyek veszélyes technikákkal dolgozva, jellemzően vendégmunkásokkal érkezve, és akár az egészségünket veszélyeztetve Magyarországot egy olyan technikával árasztják el, amit nem annyira fogadnak szívesen az európai térségben!" - fűzte hozzá.

A jobbikos országgyűlési képviselő elmondta, azt is javasolják, hogy pártja korábbi, magyar kvóta nevű javaslatának megfogadásával szorítsák vissza a hazánkba érkező vendégmunkások számát, és ahol csak lehet, egy új beruházás megjelenése esetén a magyar munkavállalót kedvezményezzék, vagy az érintett megye, térség, adott esetben inaktív, de ingyenes átképzéssel aktivizálható magyar munkavállalóit részesítsék előnyben.

Z. Kárpát rámutatott:

az akkumulátorgyárak és a különféle keleti cégek befektetéseikhez kapott vissza nem térítendő támogatási volumene nagyjából 300 milliárd forintot tesz ki.

"Így semmi értelme egyedi kormánydöntésekkel kiosztogatni az adófizetők pénzét, ezt a rendszert függesszék fel, gondoljuk újra, és nyissuk ki a magyar mikro-, kis- és közepes méretű vállalkozások számára a munkahelyfenntartási és -teremtési támogatást, az a magyar cég által ugyanolyan mértékben legyen elérhető, mint az ideérkező külföldi számára" - szögezte le.

A Jobbik politikusa hangsúlyozta, tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy ismereteink szerint a legújabb támogatásoknál már a munkahelyteremtés sem követelmény:

tehát gyarmati sorba, gyarmati státuszba züllesztik a magyar nemzetgazdaságot azok, akik olyan jövőképet álmodtak meg nekünk, amely az autóipari összeszerelő üzemből most egy akkumulátorgyártó nagyhatalmat igyekszik varázsolni.

Z. Kárpát szerint kétségekre ad okot a technika engedélyeztetése is, attól tart, más európai országokban nem lenne ennyire laza a szabályozás, épp ezért többletvizsgálatokat és környezeti hatástanulmányokat követel.

Fontosnak nevezte, hogy a Jobbik a vendégmunkások szervezett importjából nem kér. Olyan helyekre menjenek a beruházások, ahol magyar munkanélküliek nagyobb számban elérhetők, és minden esetben a helyi közösségek megkérdezésével, és az ő javára hozhassanak csak ilyen beruházásokat - sürgette.

"Magyarországon csak a szülőföldön való boldogulás jelentheti a jövőt, a kényszerű elvándorlás és a távozók helyére a vendégmunkások szervezett importja semmiképpen sem elfogadható a Jobbik számára" - emelte ki Z. Kárpát Dániel.

Keresztesy Gergő Hajdú-Bihar megyei önkormányzati képviselő a nagy port kavaró debreceni akkumulátorgyár ügye kapcsán azt mondta, az utóbbi hónapokban az ország figyelme a CATL cég nagyberuházására összpontosult.

A debreceni állampolgárok előzetesen nem sok információt kaptak, és az elmúlt időszakban megvalósuló két közmeghallgatáson is kész tények elé állították a debreceni lakosokat, akik szavai szerint joggal szkeptikusak és aggódóak a beruházás kapcsán

- idézte fel.

A Jobbik IT elnöke leszögezte, aggályai közt nem csupán környezeti szempontok merülnek fel, hanem a kiszemelt területen már most is rendszeresek a közlekedési dugók, számuk rekordot jelent. Ráadásul azt sem tudni, hogyan töltenék fel helyi munkaerővel az állásokat. Ezért úgy látja, a várható 9 ezres létszámot gyaníthatóan harmadik világból érkező vendégmunkásokkal pótolnák.

Keresztesy Gergő emlékeztetett, a környezetvédelmi hatóságok a gyárak profitjához képest elenyésző bírságokkal illetnek, ami kevéssé tartja vissza a gyártókat az előírások megszegésétől.