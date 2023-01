Gyöngyösi Bayernek: "A nyilas-kommunistákat nem nálam kell keresni, hanem saját magánál, kezdve a nagyapjával"

Gyöngyösi Márton, a Jobbik elnöke kemény hangú nyílt levélben válaszolt Bayer Zsoltnak, a Fidesz 5-ös számú párttagkönyvével működő kormányzati szócsőnek.

"Sosem foglalkoztatott az urológia, ezért Vlagyimir Putyin aranyerével sem terveztem különösebben foglalkozni.

A minap viszont egy ismerősöm megmutatta Bayer Zsolt cikkét, amiben „szar alaknak” és „náci-komcsinak” nevez, amiért megjátszós nyenyergőnek neveztem Navracsics Tibort.

Értem én, hogy ez betalált annál a Bayernél, aki maga is előszeretettel hivatkozik a családi könyvtárra, és a polgári budai várból szereti tolni a legalja propagandát. Abban a szovjet kultúrkörben, aminek ő is része, a Párt kiszolgálása az ára az ilyen burzsoá elhajlásoknak (meg az ehhez szükséges kedvezményesen bérelhető ingatlannak).

Ugyanakkor felhívnám Bayer Zsolt figyelmét, hogy az Andrássy 60-ban átöltözött nyilas-kommunistákat nem nálam kell keresni, hanem saját magánál, kezdve a nagyapjával, aki előbb nyilas párttag, aztán III/III-as ügynök volt. Nyilván őt Bayer Zsolt szerint nem szabad fekete-fehéren megítélni…

Persze, ha kényelmetlen, amikor kiderül, hogy Zsoltunk a saját kicsinyes bolsi frusztrációit éli ki a szellemi kútmérgezésben, tőlem nyugodtan elutazhat Oroszországba (ahogy maga is javasolta a minap), és ott is maradhat.

Főleg, ha esetleg ellene is sikerülne pár szankciót bevezetni. Megérdemelné."