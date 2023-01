Hogyan ismerkedjünk a sportfogadási oldalakkal? (x)

Az egyik leggyakoribb probléma, amikor úgy döntünk, kipróbáljuk az online sportfogadói portálokat, hogy mégis hol érdemes elkezdeni? Mire figyeljünk kiválasztásnál?

Nagyon könnyű elveszni böngészés során, hisz számtalan választás áll rendelkezésünkre, pláne ha még az apróbetűs részeket is beleszámoljuk.

Szerencsére profik is segítenek a választásban

Már egy egyszerű Google kereséssel is láthatjuk mivel állunk szemben, de nem kell aggódni, vannak szakértői oldalak, mint amilyen az onlinesportfogadás.com is, ahol összehasonlíthatjuk az egyes portálok előnyeit, hátrányait, lehetőségeit. Az ilyen oldalak igyekeznek hasznos tanácsokkal ellátni minket, valamint kiemelni azokat az információkat, amelyek a legfontosabbak egy sportfogadói portál kiválasztása során.

További előnye az “összesítő oldalaknak”, hogy már előzetesen megszűrik a portálokat, így csak hitelesített, Magyarországról is elérhető, valós oldalakkal fogunk találkozni. Ez azért is fontos, mert egy átlagos internetes keresés során rábukkanhatunk olyan sportfogadási portálokra is, amelyek vagy illegálisak, vagy hazánkból nem is kellene elérnünk őket (legrosszabb esetben mindkettő).

Az illegalitással járó problémákat nem kell bőven kifejteni, hisz itt akár mi is megüthetjük a bokánkat, de minimum kockáztatjuk a befizetett összeget és itt nem a játékkal kapcsolatos kockázatról van szó. Az alapból nem elérhető oldalak pedig azért nem előnyösek, mert nagyon körülményes lehet már maga a megnyitásuk is, és itt még a be- és kifizetésről nem is beszéltünk.

Mire figyeljünk sportfogadási portál választása során?

Az első és legfontosabb: szerepel a felhozatalban az sportág és bajnokság, ami minket érdekel? Természetesen a legnagyobbak mindenhol megtalálhatóak (futball topligák, amerikai sportok), de nem mindenkit csak a TOP érdekel, így érdemes regisztráció előtt szétnézni a felhozatalban.

Ha szerepel a listában a keresett liga, akkor jöhet a következő lépés: milyen oddsokkal találkozhatunk? Odds és odds között is különbség van, pláne, ha nem kis tétben szeretnénk játszani, akkor a különbség több tízezer, de akár százezer forint is lehet. Szerencsére az előbbiekben említett összehasonlító oldalak ebben is tudnak segíteni, így meg tudjuk spórolni a felesleges regisztrációt és a kutatással töltött időt.

Következzenek a piszkos anyagiak: milyen bónuszt kínál az oldal, hogy náluk kezdjünk el játszani? Érdemes őket átnézni, pláne a feltételeket, hogy ne érjenek meglepetések a későbbiekben. A fizetési módokat is vizsgáljuk meg, hogy milyen lehetőségeink vannak.

A modern fogadóoldalak már megérkeztek

Ma már szinte mindent mobilon intézünk, miért ne tehetnénk ezt a fogadásokkal is? A legjobb eset az, ha a portálnak van saját mobilos applikációja is, aminek a felhasználói élménye, a kezelése is megfelelő. A választás nem könnyű, de szerencsére van segítség, éljünk vele.