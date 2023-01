Laminált padló - igazán egyszerű a lerakása (x)

A burkolatok meghatározzák és nagyban befolyásolják egy-egy helyiség hangulatát. Teljesen megváltozhat egy szobabelső, ha például hidegburkolat helyett melegburkolatot alkalmazol. Más lesz akkor is, ha a régi parkettát fel kell szedni, és helyette modern laminált lapok kerülnek.

A burkolatcsere mindig fontos döntés, amit persze érdemes igen alaposan megfontolni. Sokan azonban idegenkednek bármilyen cserétől, nem szeretnek még a gondolatával sem foglalkozni. Van azonban egy remek hír: a laminált padlóburkoló lapok lerakása sokkal egyszerűbb, mint azt elsőre gondolnád.

Hogyan fogj hozzá?

Ha nem szívesen fizetnél másnak azért, hogy lerakja az új padlóburkoló lapokat, akkor érdemes a JOSZERSZAM.com fűrészei között szétnézned. Jó, ha van kéznél egy kör-, kézi vagy asztali fűrész, ha te magad állnál neki a munkának.

Ugyan azt szokták mondani, hogy a laminált lapokkal olyan dolgozni, mint egy puzzle-t kirakni, azért az utóbbiban is vannak kihívást jelentő mozzanatok. Azonban pár okos eszközzel a munka a laminált lapokkal tényleg nem jelent különösebben nagy kihívást. Sniccerre, szintezőre, ütőfára és gumikalapácsra mindenképp szükséged lesz hozzá.

Természetesen már vásárlás előtt pontos méretet kell venned a munkaterületről, így már biztosan kéznél lesz egy mérőszalag is. A szakemberek azt javasolják, hogy tíz százalék plusz anyagot vegyél mindenképp és távtartókat, azaz ékeket, nedvességzáró fóliát, ragasztószalagot, szegélyléceket és polimer ragasztót is. Padlóalátétre is szükség lehet, amely az egyenetlenségek korrigálásában segít.

Előkészítés és kezdés

Először az előző burkolatot kell teljesen eltávolítani, majd a felületet tisztává varázsolni. Mielőtt a burkolást elkezdenéd, a lapokat bontatlanul két napig a burkolandó helyiségben érdemes tárolnod vízszintesen, hogy átvehesse a szoba hőmérsékletét. Ha ez kimarad, a burkolat megvetemedhet. Utána, ha minden anyag és szerszám elő van készítve, jöhet az aljzat előkészítése: a nedvesedésre hajlamos felületekre párazáró fólia kerül 10-15 cm-es fedéssel. Erre kerül a padlóalátét.

A szoba bal sarkából érdemes elindulni. Az első sor lapjainak csapjait el kell távolítani és a falaknál 10-15 mm helyet hagyj ki. Távtartóval könnyű ezt tartani. Az utolsó lapból valószínűleg le kell vágni. Ha kisebb a leeső rész 25-30 cm-nél, akkor azzal ne kezdd a következő sort. Ha nagyobb, lehet ez ott majd az első elem. A lépcsőzetes, fűrészes kialakítás miatt fontos ez, és sokkal stabilabb is lesz így a padlózat.

Praktikák

Az összeillesztés nem bonyolult, 45 fokos szögben a hosszanti oldalon egymásba rakhatók és gumikalapáccsal és ütőfával fixálhatók a lapok. A fal mellett hasznos a húzófa. Már csak a távtartókat kell eltávolítani, a nedvességzáró fóliát a falnál kisebbre vágni és a szegélyléceket felragasztani. Ugye, hogy nem is olyan ördöngösség ez, főleg, ha jók az eszközök és az anyagok hozzá?