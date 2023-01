Orbán szerint vereség esetén Putyin még egy „manipulált” választást sem nyerne meg

Roland Tichy újságíró is beszámolt arról a zárt körben tartott sajtóbeszélgetésről a Karmelita kolostorban, ahol a Mathias Corvinus Collegium (MCC) sajtósai előtt Orbán Viktor a senki földjének nevezte Ukrajnát és éles bírálatokat fogalmazott meg az Európai Unió működéséről valamint a Biden kormányzatról.

A hvg.hu által idézett Roland Tichy felidézte, hogy egyre nagyobb a feszültség Magyarország és Ukrajna között, miután Orbán Viktor miniszterelnök „elfogadhatatlan” kijelentéseket tett Ukrajnára. Roland Tichy is ott volt a Karmelita kolostorban rendezett eseményen, és tudósítása szerint a kormányfő úgy látja, nem Ukrajna meghódításáról van szó, mivel

a hódítást azonnal kíméletlen gerillaháború követné és egy oroszbarát bábkormányt sem fogadnának el az ukránok.

Vlagyimír Putyin személyéről szólva Tichy beszámolója alapján

Orbán Viktor úgy fogalmazott, nem lehet abban reménykedni, hogy Putyin előbb-utóbb feladja, „elvégre közeledtek az elnökválasztások, és a háborús vesztesek nem nyernek választásokat, még a manipuláltakat sem”.

Orbán szerint Oroszországnak fel kellett adnia eredeti céljait, és most arra törekszik, hogy egy ütközőzónát hozzon létre, nagyjából a most vitatott donbászi vonal mentén. Orbán szerint ezt jelzi a szó szoros értelmében felperzselt föld, a brutális pusztítás és megsemmisítés, ezért is nevezte a kormányfő ezt a területet egyfajta „halálzónának”.

Azt a kormányfő is elismerte, hogy ez nehéz lehet, mivel területeket kell meghatározni, feltételeket kell megfogalmazni és tárgyalni, garanciákat ígérni.

Mindez pedig több hónapos folyamat, ráadásul Ukrajna ezt elutasítani látszik

- tette hozzá Orbán Viktor.

Roland Tichy is beszámolt az EU és Magyarország viszonyával kapocslatos miniszterelnöki véleményekről. Rod Dreher korábbi beszámolójában volt egy rész amit később kivettek a szövegből, de ebben Orbán állítólag azt mondja, hogy nem akarja, hogy Magyarország az EU-ban maradjon, viszont Magyarországnak nincs más választása, mert az exportját 85 százalékát az EU-val bonyolítja.

Tichy szerint annyi bizonyos, hogy „Orbán elutasítja a vágyott egységes uniós államot, és ragaszkodik a szuverén államok uniójának koncepciójához”. A tömeges bevándorlást pedig éppúgy ellenzi, mint szexuális kisebbségek kiváltságainak erősítését. Elutasítja továbbá - sorolja Tichy – „az EU iránti vak lelkesedést”, de ugyanígy elutasítja „az EU-ból való kilépést is”.