Börtönsztori: Több mint 2600 embercsempész, 15-20 beszélt nyelv, sok beazonosíthatatlan nyelvjárás

Több mint két és félezer embercsempészt tartanak fogva a hazai börtönökben. Az Alfahír megkeresésére a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP) közölte, az embercsempészek többsége külföldi, elsősorban románok, de olyan magyarok is vannak a fogvatartottak között, akik kettős állampolgárok. A nyelvi nehézségek nemcsak együttélési problémákat okoznak, hanem jelentős pluszköltségeket is jelentenek, ahogyan a vallásgyakorlásnak megfelelően összeállított étkezés is.

Jelenleg a külföldi állampolgárságú személyek közül a legnagyobb létszámban román állampolgárok vannak, akik közel négyszáz főt tesznek ki

- közölte lapunk érdeklődésére a BVOP.

Tavaly novemberben arról számoltak be, hogy legalább öt átlagos magyar börtönt töltenek meg az embercsempészek. Azóta 100 fővel emelkedett a számuk, így most 2616 fő embercsempész fogvatartott van a magyar börtönökben.

A kettős állampolgárokkal együtt jelenleg 237 fő magyar állampolgár tölti büntetését/letartóztatását embercsempészet miatt, mellyel a teljes létszám 9 százalék-át adják

- áll a BV lapunknak elküldött tájékoztatásban a magyar embercsempészek számáról.

Tekintve, hogy az embercsempészek többsége külföldi, ennek a problémának a kezelése meglehetősen összetett. A BVOP szerint a többségében külföldi állampolgár embercsempészek fogvatartása - leginkább a nyelvi nehézségek leküzdése - számos plusz feladatot és természetesen költségeket generál a büntetés-végrehajtási szervezet számára. A tolmácsok igénybevétele változó intézetenként attól függően, hogy hány olyan fogvatartott van, akikkel a kollégák által beszélt valamelyik világnyelven, vagy fordítógép igénybevételével sem tudnak kommunikálni.

Nemcsak az okoz problémát, hogy akár 15-20 különböző nyelven kell folyamatosan kommunikálni ezekkel az emberekkel. Példaként felhozták, hogy egyre gyakrabban előfordul az is, hogy a fogvatartott olyan távoli ország egyedi nyelvét vagy speciális nyelvjárását beszéli, hogy már az adott nyelv beazonosítása is komoly kihívást jelent.

Ráadásul kevés olyan tolmács van, aki beszéli ezeket az Európában ritkán használt nyelveket, így a tolmácsolás díja is csak borsosabb áron érhető el. Többletköltséget generál az is, hogy a szóbeli kommunikáción túl, gondoskodni kell arról is, hogy idegen nyelvű házirenddel, tájékoztatókkal lássuk el a külföldi fogvatartottakat

- közölték.

Megtudtuk, a külföldiek esetében sokszor fontos tényező a szabad vallásgyakorlás, amelynek lehetősége ugyan minden fogvatartott számára adott és biztosított, de tény, hogy a vallásgyakorlásnak megfelelően összeállított étkezés többlet költségekkel jár, amely az alapnormától eltérő élelmiszerek beszerzését teszi szükségessé.

Arra a kérdésünkre, hogy a külföldi embercsempészek minden esetben nálunk töltik a büntetésüket, a BVOP közölte,