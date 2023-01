„Könyörögni fogsz” – Pétervására fideszes polgármestere megfenyegette Hadházy Ákost, majd videóban magyarázkodott

"Biztos legyél benne, hogy találkozunk még. A család az mindenhol tabu, csak nálad nem. Könyörögni fogsz"

– írta Eged István, Pétervására fideszes polgármestere Hadházy Ákosnak Facebook-üzenetben, amiről a független országgyűlési képviselő fotót is készített.

Hadházy közösségi oldalán közzétett bejegyzésében válaszolt a fenyegető üzenetre:

Természetesen nem félek tőle, akkor sem, ha komolyan gondolja akár a fizikai retorziót is! Inkább meg fogok nézni néhány városi projektet is, vajon azt is ennyire a jó gazda gondosságával intézte? De nagyon sajnálom Pétervására lakosait, ha esetleg a propaganda és a megfélemlítés hatására újraválasztják ezt az embert!

Mint megírtuk, Hadházy korábban arról számolt be, hogy Eged István 50 millió forintnyi EU-s támogatásból épített falusi vendégházat magának, ráadásul nem is akármilyet: a két tornyos, kis túlzással villának kinéző építmény Ház a tónál Vendégház néven szerepel és öt szobát kínálnak benne kiadásra. Azt is állította, hogy az EU-s, vidékfejlesztésre és falusi szálláshelyek működtetésére szánt forrásokat terepjáróra költi a fideszes polgármester. Kiderült továbbá az is, hogy Eged saját fiát, Eged Renátót bízta meg a városi tulajdonú hulladékszállító cég vezetésére.