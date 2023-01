A Jobbik konkrét segítséget nyújt a lokálpatrióta közösségeknek a korrupciós ügyek felderítésében

A Jobbik tovább folytatná a hazai önkormányzati politika modernizálását. Az újabb szakmai innováció lényege, hogy a párt országgyűlési képviselői – kihasználva a parlamenti eszközöket is – konkrét segítséget nyújtanak a helyi lokálpatrióta közösségeknek abban, hogy felderítsenek közpénzekkel kapcsolatos ügyeket.

Lukács László György, a Jobbik frakcióvezetője mai sajtóbeszélgetésén egyébként elégedettségének adott hangot azzal kapcsolatban, hogy „számottevő vitát generált” a két héttel ezelőtt bejelentett koncepciójuk a pártpolitikai érdekektől mentes önkormányzatokról. A politikus hangsúlyozta azt is, arra kérik a helyi közösségek, hogy bátran keressék a pártot abban is, hogy segítséget kapjanak a szerveződésben. A Jobbik célja továbbra is az, hogy mindenkinek megadja a lehetőséget, hogy 2024-től pártpolitikai érdekektől mentesen működjenek az önkormányzatok.

Lukács László György: erre az emailcímre várja a Jobbik a lokálpatrióta közösségek levelét Béli Balázs - Alfahír

Aláhúzta, sok esetben a helyi képviselőknek nincsenek megfelelő jogosultságai ahhoz, hogy hozzáférjenek bizonyos információkhoz, iratokhoz, de egy országgyűlési képviselőnek van erre jogosítványa. Illetve a jobbikos honatyák írásbeli és szóbeli kérdésekkel is meg tudják szólítani a kormányzatot a helyi ügyekkel kapcsolatban.

A Jobbik országgyűlési képviselői partnerek lennének a helyi csalások felderítésében, ehhez felhasználnák a parlamenti eszközöket is - szögezte le a politikus. Illetve a jobbikos képviselők a korrupciós ügyekkel megkeresik majd a különböző hatóságokat, akár az Integritás Hatóságot is, tovább segítve a helyi korrupciós botrányok felgöngyölítését.

Ehhez kapcsolva példaként felhozta, hogy a Transparency International legfrissebb jelentése szerint Magyarország Európa legkorruptabb országa. Felidézte, a hatalmi elit túszul ejtette a hazai közéletet, közpénzeket, és Lukács László György szerint joggal kritizálta az európai közösség az Orbán-kormányt. Ugyanis a közpénzek kiosztásának rendszere túlságosan átpolitizált, a források politikai-gazdasági érdekkörök közelébe kerülnek.

A Jobbik frakcióvezetője leszögezte, pártja leváltaná a párthoz köthető Polt Pétert, és új személyt jelölne legfőbb ügyésznek, valamint csatlakoztatná hazánkat az Európai Ügyészséghez.