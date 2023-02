Brenner Koloman: Mikor oldja meg a kormány az egyetemeken dolgozók béremelését?

Kérdéssel fordultunk Balassa Péter jobbikos képviselőtársammal a fideszes kormányhoz, hogy mikor oldják meg az állami fenntartásban maradt egyetemeken dolgozó oktatók és dolgozók bérfejlesztését

- számolt be Facebook-oldalán Brenner Koloman, a Jobbik frakcióvezető-helyettese és országgyűlési képviselője. Az oktatáspolitikus emlékeztetett:

"A sajtóban is napvilágot látott, hogy 650 ELTE-s oktató és dolgozó kollégám írta alá kérésüket nyomatékosítva azt a követelésüket, hogy az alapbérüket azonnal háromszorosára emeljék. Ahogy a nyilatkozat helyesen megállapította, az oktatói alapbérek mind európai, mind közép-európai, sőt a magyar mezőnyhöz képest is alacsonyak, és ez már az ELTE működését fenyegeti: nem elegendőek a megélhetéshez, a színvonalas oktatás és kutatás előfeltételeit sem teremtik meg, és megnehezítik az utánpótlás biztosítását. Emlékeztetnék arra, hogy 2018-ban a parlamenti szűzbeszédemben is már ezzel a témakörrel foglalkoztam."

"Ismételten felszólítjuk tehát a fideszes kormányt, hogy hagyjon fel értelmiség- és tudásellenes politikájával, juttasson a mainál több forrást a felsőoktatásnak, és adjon végre 21. századi válaszokat a kor kihívásaira. A Jobbik az ellenzék jobbközép konzervatív pártjaként hosszú ideje hangsúlyozza, hogy az oktatás és a felsőoktatás kiemelt nemzetstratégiai ágazat, hiszen a 21. században, a tudás és az információ évszázadában a magyar polgárok egyéni gyarapodását, jólétét és szabadságát csak az autonóm egyetemeken megszerzett és továbbadott tudás biztosíthatja."

Az egyetemi oktatók legalább közép-európai színvonalú (!) bérezése ugyanúgy elodázhatatlan lépés, mint a hallgatói ösztöndíjak emelése és a kollégiumi hálózat átfogó fejlesztése, a kínai Fudan Egyetem helyett épüljön meg végre az Egyetemváros!

- hangsúlyozta Brenner Koloman, kitérve arra: "A Jobbik a szabad és független gondolkodásra, véleményalkotásra alapértékként tekintő polgári-konzervatív gondolatkör alapján minden esetben az értelmiségi létforma szabadsága, függetlensége mellett foglal állást. Meggyőződésünk, hogy az oktatási területnek saját minisztériumot kell felállítani, már csak azért is, mert a közoktatás és a felsőoktatás ügyét nem lehet egymástól elválasztani."