Kína versus szabad világ: a TikTok uniós szintű szigorítását szorgalmazzák nemzetközi szervezetek

A szabad világ egyre gyanakvóbb a népszerű kínai videómegosztó alkalmazással kapcsolatban

- derül ki egy friss nemzetközi elemzésből.

Ezt erősíti, hogy noha a TikTok tagadja, hogy bizalmas információkat osztana meg a felhasználókról a kínai kormánnyal, a Communications Security Establishment (CSE) Kanadai Kiberbiztonsági Központ vezetője továbbra is arra figyelmezteti a felhasználókat, hogy az alkalmazással megosztott személyes adatok biztonsága nem garantálható.

A liberális Kanada is tiltana

Kanada az Egyesült Államok példáját követheti, ahol nemzetbiztonsági aggályok miatt

az amerikai szövetségi kormány megtiltotta a kínai alkalmazás használatát alkalmazottai számára a munkával kapcsolatos eszközökön.

Sőt, több amerikai állam és állami egyetem is ugyanígy tett.

A tiltás hátterében az áll, hogy Washington szerint Kína növekvő veszélyt jelent az Egyesült Államok kiberbiztonságára.

A cél: Kína elszámoltathatósága

Mint azt a Consumer Choice Center (CCC) írja, olyan szakpolitikai intézkedésekre van szükség,

amelyek célja a kínai alkalmazás elszámoltathatósága,

illetve hogy a liberális demokráciák polgárai és állami alkalmazottai biztonságának és magánéletének biztosítása.

A Consumer Choice Center (CCC) 2017 februárjában indult a Students For Liberty szabadságpárti szervezet projektjeként. A politikailag független fogyasztóvédelmi csoport célja a fogyasztók nagyobb választékának és szabadságának elősegítése. A szervezet támogatja az életmód szabadságát, az innovációt, a magánélet védelmét, a tudományt és a fogyasztói választást. A CCC a fogyasztókat a világ több mint 100 országában képviseli. Fő szakpolitikai területeik a digitális, a mobilitás, az életmód és a fogyasztási cikkek, valamint az egészség és a tudomány. Szorosan figyelemmel kísérik a szabályozási trendeket Washingtonban, Brüsszelben, Ottawában, Brazíliában, Londonban, Genfben és a szabályozás más hotspotjaiban, valamint tájékoztatjuk és aktivizáljuk a fogyasztókat,

A Consumer Choice Center már többször aggodalmának adott hangot az alkalmazásnak az Európai Unión belüli sebezhető felhasználóinak növekvő száma és a Kínai Kommunista Párt befolyása miatt.

Hangsúlyozzák:

Figyelembe véve a Kínai Kommunista Párt részvételét a technológiai óriásban, valamint a tömeges megfigyeléseket és az emberi jogok megsértését, az Európai Unió törvényhozóinak is meg kell fontolniuk, hogyan szabályozzák a TikTok-ot.

Bár az alkalmazás anyavállalata tagadta az egyéni adatokkal való visszaélést, több mint aggasztó megtapasztalni, hogyan gyűjtik be a felhasználók személyes adatait, amelyek aztán rossz kezekbe kerülhetnek, s nem elhanyagolható az a tény sem, hogy a kínai kormány az elmúlt évtizedben rengeteget fektetett be a mesterséges intelligencia fejlesztésébe tömeges megfigyeléssel.

Az olyan cégek, mint a Huawei, vagy az állami tulajdonban lévő CCTV-gyártók, a Hikvision és a Dahua már az Európai Unió érdeklődésének homlokterébe kerültek, aminek eredményeként a COVID során használt Hikvision lázkamerákat emberi jogi aggályok miatt már kitiltották. A Kínai Kommunista Párt ezeket a kamerákat az ujgur lakossága elleni súlyos emberi jogi visszaélésekhez használja.

Itt az ideje, hogy az EU fokozza a TikTokkal kapcsolatos intézkedéseit is, mielőtt túl késő lenne.

- húzta alá a nemzetközi szervezet.

Hangsúlyozták továbbá, a liberális demokráciák és az illiberális demokráciák közötti különbségek növekedése során a szabad világnak meg kell értenie, hogyan kell megfelelően kezelni a totalitárius rendszerek által épített és ellenőrzött technológiákat, remélve, hogy elkerülhetjük a súlyos biztonsági problémákat, amelyek hosszú távon ártanak nekünk.

Úgy látják, ezért az EU-nak olyan irányelveket kellene lefektetnie, amelyek a TikTok állami és kormányzati intézményekre gyakorolt ​​befolyását képes ellensúlyozni, és nincs kitéve egy totalitárius rezsim befolyásának.

A TikTok törlését sürgeti a Google és Apple áruházából egy demokrata párti amerikai szenátor

A kínai ByteDance tulajdonában álló TikTok alkalmazás eltávolítására szólította fel az Apple és a Google online, alkalmazásokat árusító boltját Michael Bennet demokrata párti amerikai szenátor, a hírszerzési bizottság tagja mert szerinte az applikáció nemzetbiztonsági kockázatot jelent - olvasható a szenátor csütörtöki levelében, amiről az MTI számolt be.

A TikTok használatát a kongresszus már előzőleg betiltotta a szövetségi kormányzati eszközökön, miközben egyre több olyan kritika lát napvilágot, hogy a kínai kormány az ott szerzett adatokat saját céljaira használja fel.

A vállalat azt állítja, hogy a kínai kormány semmilyen hozzáféréssel nem rendelkezik az amerikai állampolgárok adataihoz, és nem tudja manipulálni a tartalmakat.

A Google és az Apple vezérigazgatójának eljuttatott levélben Bennett az állampolgárok védelmére szólított fel.

"Egyetlen, a Kínai Kommunista Párt diktátumainak kitett cégnek sem szabad megengedni, hogy ilyen széleskörű adatgyűjtést hajtson végre amerikai állampolgárokról vagy meghatározhassa, hogy milyen információk jutnak el a lakosság harmadához"

- olvasható a levélben. A demokrata párti szenátor a Tiktok alkalmazás mielőbbi törlésére szólította fel az a két céget.

A demokraták mellett - a képviselőházban nemrégiben többséget szerző - republikánusok is az alkalmazásban rejlő nemzetbiztonsági kockázatokra hívták fel a figyelmet.

A külügyi bizottság még ebben a hónapban szavazást tart egy olyan javaslatról, amely ellehetetlenítené a TikTok használatát az Egyesült Államokban.

2020-ban Donald Trump megpróbálta megakadályozni az új felhasználóknak a TikTok letöltését, de a bíróság hatályon kívül helyezte a döntést.

Magyarországon a 10-15 évesek közül minden második-harmadik gyerek tiktokozik

Aggasztónak tartja a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH), hogy a 10-15 évesek egy átlagos hétköznapon mintegy 2 órát, hétvégenként pedig csaknem 3 órát töltenek a világhálón, egyebek közt a TikTokon.

Az NMHH és a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete (MEME) tavaly ősszel végzett kutatást azzal a céllal, hogy feltárják a digitális eszközhasználattal és a különböző médiatartalmakkal kapcsolatos fogyasztási szokásokat.

Ebből kiderül, hogy a gyerekek médiafogyasztásában a különböző eszközök és platformok használata gyorsabban változik és tolódik el az új technológia irányába, mint az idősebb korosztályokban.

A megkérdezett családok többségében a gyerekek jelentős része a felső tagozatba lépve kapja meg első okostelefonját.

Az adatok szerint óvodáskorban internethasználatról és online játékokról alig lehet beszélni, még a hagyományos játékoké a főszerep. Az internetezés szinte kizárólagos célja, hogy a gyerekek megnézzék kedvenc meséiket és rajzfilmjeiket, elsősorban a YouTube-on, illetve néhány meseoldalon.

Az alsós gyerekeknél már megjelennek az online játékok, de még viszonylag erős szülői felügyelet mellett. A 6-11 évesek mindennapjaiban a gyermekfilmek mellett már nagyobb mértékben jelen vannak a rövid, színes, vicces videók és online játékok: a lányoknál inkább öltöztetős, állatos, gondoskodásra épülők, a fiúknál pedig a Minecraft és a Fortnite - állapították meg.

Ugyanebben a korosztályban az internetezés évfolyamról évfolyamra egyre komolyabb szerepet tölt be az oktatásban és az idegennyelv-tanulásban. Náluk jelenik meg gyakrabban a közösségimédia-használat, azon belül is most már inkább a TikTok, mint a Facebook - írták.

A 10-15 évesek között "virágzik a közösségi média", az internetezés fő tevékenysége a Facebook-, az Instagram- és a TikTok-profil ellenőrzése, a posztolás, a Messenger-üzenetváltás. Ebben a korosztályban három gyerekből ketten fent vannak a Facebookon, de erős a TikTok-jelenlét is: minden második-harmadik gyerek "tiktokozik".

Megállapították, hogy a felsősök körében az internetezés már nem csupán a közösségi médiát, a tanulást, az idegennyelv-oktatást szolgálja, de jó eszköze a távoli rokonokkal, barátokkal való kapcsolattartásnak is.

A megkérdezett szülők és pedagógusok véleménye a digitális eszközök, a közösségi média és a televíziókészülék használatának előnyeiről és hátrányairól nagyjából azonos: egyetértenek abban, hogy a tévézés és az internetezés kontrollált körülmények között - értve itt a tartalomválasztást és az időtartam-korlátozást - előnyére is válhat a gyerekeknek, főleg az iskolásoknak.

A felső tagozatos diákok szülei szinte valamennyi fenyegetéssel kapcsolatban érzékenyebbek, aggódóbbak, mint az alsó tagozatosok szülei. Az ő 16 százalékuk már lényegesen gyakrabban tapasztalta meg, hogy gyermekeik időnként nem kívánt tartalmakkal találkoznak.

A felsősök szüleinek 17 százaléka számolt be arról, hogy gyermekeik internetes zaklatásnak is ki vannak téve - írták. Tizedük pedig azt is elmondta, hogy gyermekük jelszavát ellopták vagy profilját feltörték - tették hozzá.

Ők egybehangzóan leginkább a gyermekeiket érő zaklatásoktól, agresszív, szexuális tartalmak jelenlététől félnek, de tartanak attól is, hogy gyermekükben internetes függőség alakul ki.

Az NMHH azt is megállapította, hogy a szülők, a tanárok és az óvodapedagógusok többsége egyetért abban is, hogy a fő kockázat a mozgásszegény életmód miatt a fizikai aktivitás csökkenése, ezáltal a gyerekek testi-fizikai állapotromlása. A megkérdezett szülők 38-44 százaléka tart ettől a veszélytől, míg a tanárok, pedagógusok sokkal aggasztóbban ítélik meg a kérdést: 62-78 százalékuk osztja ezt a véleményt.