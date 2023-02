Nunkovics Tibort akarta megfigyelni Völner Pál és Schadl György

Az igazságügyi tárca vád alá helyezett volt államtitkára a végrehajtói kar elnökétől próbált terhelő adatokat szerezni a Jobbik képviselőjéről, hogy felhasználja azokat a 2022-es választási kampányban. A 24.hu által megismert nyomozati anyagok alapján Völner Pál azzal igyekezett volna besározni a kilakoltatások ellen kiálló politikai riválisát, hogy jogosult volt ingatlanárverésen részt venni, így kilakoltatásban közreműködni. Csakhogy az akció kudarcba fulladt, a Jobbik jelöltje nem vett részt árverésen, Schadl Györgyöt letartóztatták, a korrupciós botrányba belebukó Völner Pált pedig nem is indították a 2022-es parlamenti választáson.

- Van egy olyan információm, hogy a Nunkovics az beregisztrált ilyen végrehajtói ügyben. Tudod, van egy ilyen honlap, amihez regisztrálni kell, hogy végrehajtásban részt vehess. Majd megpróbálok kideríteni közelebbit, de a kampány végén ez jó lehet, nem?

- Nagyon. Ez aranyat érne.

A lap birtokába jutott beszélgetés Völner Pál volt igazságügyi államtitkár és a – vélhetően a 2022-es országgyűlési kampányban őt segítő – munkatársa között zajlott le még 2021 októberében.

Völner arra készült, hogy a 2022-es választáson másodjára is a Jobbik akkori országgyűlési képviselőjével, Nunkovics Tiborral kell majd megmérkőznie Komárom-Esztergom megye 2-es számú választókerületében. A felvételek szerint Völner azzal próbálta volna meg hiteltelenné tenni a kilakoltatások ellen kiálló jobbikos ellenfelét, hogy az regisztrált a végrehajtói kar által működtetett árverési rendszerbe, amivel ingatlanárveréseken is részt vehet, így végső soron kilakoltatásokban is közreműködhet.

Azonban kiderült, az az információ, hogy Nunkovics regisztrált az árverési rendszerbe, Schadl Györgytől, a végrehajtói kar elnökétől származott. Ez a Völner és Schadl közt lezajlott beszélgetésből következik, amit szintén rögzítettek a nyomozók.

A fideszes politikus ugyanis, miután beszélt a kampány előkészítésben őt segítő munkatársával, a végrehajtói kar elnökét hívta. Azt kérte tőle, nézzen utána, hogy a jobbikos politikus „helyben ügyködött-e valamit”. Schadl erre közli, hogy Nunkovics csak regisztrált, de nem vásárolt, tehát nem vett részt ingatlanárverésen. Völner arról is érdeklődött nála, hogy a végrehajtók központi rendszerében hogyan lehet megnézni, ha valaki „aktív volt”.

Az államtitkár ezután megköszönte Schadl segítségét, mire a kormánytól elvileg független köztestület vezetője csak annyit mondott:

„Ne viccelj, ez természetes.”

Völner végül nem hozta fel a kampányban a kreált témát, egyrészt mert a Jobbik képviselője nem vett részt ingatlanárverésen, de ami lényegesebb, az idézett telefonbeszélgetések után nem sokkal Schadl Györgyöt letartóztatták, majd Völner Pált is meggyanúsították, akit a Fidesz így már nem indított a 2022-es választáson.

Bicskanyitogató, ahogyan ez a két ember a beosztásával visszaélve próbált besározni.

Így reagált a 24.hu-nak Nunkovics Tibor, a Schadl-Völner-ügy legújabb fejleményére.

A Jobbik országgyűlési képviselője szerint számára az teszi szürreálissá az ügyet, hogy nem licitálás miatt regisztrált a végrehajtási rendszerbe, mivel ilyen tervei soha nem voltak, hanem azért, mert a Nemzeti Földügyi Központ ellen jogerősen megnyert per kapcsán szeretett volna adatokat kapni.

Nunkovics Tibor elmondta, a kampányban és az azt megelőző hónapokban sok pletyka jutott el hozzá arról, hogy keresik a gyenge pontját a Fidesznél, ugyanakkor a most előkerült ügyről korábban nem hallott.

A személyes adatok miatt a lap kereste Völner Pált. A volt államtitkár nemlehetett elérni, ügyvédje Papp Gábor pedig csak annyit közölt, egyesével nem kíván reagálni a nyomozati anyagban foglaltakra, de a bíróságon erre is sort kerít majd. Kerestük telefonon azt a munkatársat is, akivel Völner Pál egyeztetett, ám nem válaszolt kérdésekre.

A Transparency International Magyarország álláspontja szerint is személyes adattal való visszaélés történt. Ligeti Miklós, a szervezet jogi igazgatója úgy véli,