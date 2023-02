Nunkovics Tibor: „Ez az ügy is pontosan tükrözi, hogy milyen rendszer alakult ki Magyarországon!”

Soha nem terveztem és soha nem is licitáltam ingatlanra, soha árverésen nem vettem részt!

Így reagált az Alfahírnek Nunkovics Tibor, a Jobbik pártigazgatója a Schadl-Völner-ügy legújabb fejleményére. Lapunk is beszámolt, hogy Völner Pál az igazságügyi tárca vád alá helyezett volt államtitkára a Schadl Györgytől kért és kapott olyan személyes adatokat, amivel Nunkovics Tibort próbálta volna megfigyelni, lejáratni. De a Jobbik jelöltje nem vett részt árverésen, Schadl Györgyöt viszont letartóztatták, a korrupciós botrányba belebukó Völner Pált pedig már nem is indította Fidesz a 2022-es parlamenti választáson.

Annyi történt, hogy 2019-ben egy árverés nyomán beadtunk egy keresetet a Nemzeti Földügyi Központ (NFK) ellen adatigénylés kapcsán. Perre mentünk, megnyertük, de csak 2022 elején kaphattuk meg az adatokat. Pont azután, hogy 2021 nyarán sor került a végrehajtásra. Tehát így kerülhetett a nevem a rendszerbe

- idézte fel lapunknak Nunkovics Tibor.

A jobbikos politikus a kampány során nem hallott a most kiderült ügyről, de arról több forrásból is értesült, hogy Völner és kampánycsapata keresi a „gyenge pontjait” amit esetleg felhasználhatnak a kampányban.

„Főleg a családom, illetve a feleségem családja részéről értesültem ilyesmiről, de aztán semmi nem volt. Ugyanakkor felháborít, hogy így visszaélnek a nevemmel, az adataimmal és az adatvédelmi jogok nyomán valószínűleg feljelentést teszünk.”

Nunkovics Tibor elmondta, igazából nem lepődött meg a Schadl-Völner ügy mostani részletein, mivel korábban is állandó támadásoknak volt kitéve a Fidesz felől, de ez az ügy arra is rámutat, hogy milyen szinten ágyazódott be a korrupció a NER működésébe.

Elég egy telefonhívás és szigorúan védett adatokat adnak ki. Ez egészen elképesztő, és ez az ügy is pontosan tükrözi, hogy milyen rendszer alakult ki Magyarországon! Ha a hatalom be akar sározni valakit, akkor ehhez minden eszköze megvan, és mint most is kiderült, használja is ezeket az eszközöket

- fogalmazott lapunknak Nunkovics Tibor.