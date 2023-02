Gyanús engedélyeztetés mellett sajátítják ki ismét a Balatont a Jobbik és a civilek szerint

Tiltakozásunkat kívánjuk kifejezni a balatonföldvári kikötő megépítése ellen, immár nem először

- fogalmazott Balatonföldváron, a Nyugati strandnál tartott sajtótájékoztatóján Potocskáné Kőrösi Anita. A Jobbik elnökhelyettese kifejtette, ez nem csupán Balatonföldvár ügye, hanem az egész országé, hiszen a Balatont védenünk kell. Hozzáfűzte:

A kormányzat, az elit szándéka nem más, mint a Balaton kisajátítása. Ez a kikötőépítés is egy emblematikus példája ennek a törekvésnek.

A jobbikos politikus kijelentette, számukra nagyon fontos, hogy a civilek, az emberek hangját meghallgatva tiltakozzunk ezen építések és beruházások ellen. Különösen akkor, amikor az engedélyeztetési eljárások körül különböző gyanús mozzanatok vannak. Nem beszélve arról, hogy a parkolók számának biztosítása is külön kérdéseket vet fel.

Herényi Károly, Potocskáné Kőrösi Anita és Unicsovics György Balatonföldváron BB Béli Balázs/Alfahír

Felidézte, az elmúlt időszakban tájékozódtak az önkormányzatnál, egy közmeghallgatáson is részt vettek, ahol Holovits Huba polgármester kiállt a kikötő megépítése mellett, és nem hallotta meg a lakosság szavát. Tudjuk, hogy a Balaton déli partján már készült egy olyan kikötő, amely mellett iszaposodás jelent meg, és félő, hogy az ökoszisztémában ez is olyan folyamatokat indít el, amely a Balaton élővilágának pusztulásához vezethet - tette hozzá.

Potocskáné Kőrösi Anita arról is szólt, hogy a helyiek érdekében kérte meg dr. Unicsovics Györgyöt, a Fesztivál Társasház Számvizsgáló Bizottságának elnökét és Herényi Károlyt, a Mosolygó Balatonföldvárért Egyesület elnökét, hogy számoljanak be arról, milyen következő lépéseket kívánnak megtenni, illetve milyen folyamatok bontakoznak ki jelenleg is.

Unicsovics György elmondta, 2019 októberében, a Kisfaludy Program keretében készítették elő a szóban forgó beruházást, ám akkor még keveset lehetett tudni a részletekről. Az önkormányzat nevében a fideszes polgármester akkoriban még ismeretlen pályázó számára aláírt egy pályázatot a lakossági tiltakozás ellenére. Ezt később a Balabo Kft. nyerte el, amelynek egyébként a tevékenységei közt nem szerepel a kikötőépítés, és ilyen referenciája sincs. Ehhez pedig közel egymilliárd forintot nyertek. Ezután az engedélyeztetéssel összefüggő peres ügyeket taglalta. Arra is kitért, hogy a beruházás mellett kiálló Holovits polgármester érvelése, miszerint a kikötő majd turisztikai látványosság lesz, abban fog kimerülni, hogy

az ide látogató turisták, ha lesz még valakinek kedve, gyönyörködhetnek majd a strand területét elfoglaló munkagépekben, a vízen úszó kotróhajókban, a cölöpverő berendezés zajkeltésében.

Elmondta azt is, hogy a közösen beadott, azonnali jogvédelmet is magába foglaló keresetüket befogadták, majd azt elutasították.

Kijelentette, ha egy kikötőt építenek strandra, vagy kikötőbe egy strandot, akkor a jó válasz a nem, így ez a helyzet a Nyugati strand esetében is.

Szavai szerint az az utópisztikus álom, hogy a kikötő megépülésével munkahelyek jönnek létre, vagy nő a vendégéjszakák száma, nem valósul meg.

Rövid távon a strand bezárásával, hosszú távon pedig ökológiai katasztrófával is számolni lehet

- emelte ki.

Herényi Károly leszögezte, az egyesülete nem kikötőellenes, de ellenzik, hogy olyan strandra építsék ezt a kikötőt, amit évente 40 ezer ember látogat. A kikötőtulajdonos és a hajótulajdonosok érdekeivel pedig szemben áll a 40 ezer fő érdeke.

Megjegyezte, azért is tervezik a strandnál megépíteni a kikötőt, mivel ott már ki vannak építve a közművek, így jóval olcsóbb a beruházás. A projektet a Bős-nagymarosi esethez hasonlította, nem látja valószínűnek, hogy végül tényleg megépül.

Fontosnak nevezte azt is, hogy amíg nem születik jogerős bírósági döntés, addig ne épüljön meg a kikötő, bár már elkezdték annak munkálatait előkészíteni.