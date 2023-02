Polt Péter felesége a Szerencsejáték Zrt. igazgatósági tagja lett

A legfőbb ügyész felesége Polt-Palásthy Marianna, tavaly szeptemberben került be a Szerencsejáték Zrt. igazgatóságába

Polt-Palásthy Marianna az új kormány megalakítása után nem csak itt kapott megbízatást. Ő lett a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. felügyelőbizottsági elnöke. Pandúrként is megállja azonban a helyét, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal általános elnökhelyetteseként a költségvetési pénzek elköltésének szabályszerűségét vizslatja 2019 ősze óta. Polt-Palásthy Marianna előtte a Magyar Nemzeti Bankban dolgozott ügyvezető igazgatóként, ahol már 2018-ban bruttó ötmillió forintot keresett.

A lap felidézi, a tavalyi parlamenti választás után nagy jövés-menés volt a stabil profittermelő állami cégnél, feltűntek például Rogán Antal bizalmasai. A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter alá tartozó Szerencsejáték Zrt. felügyelőbizottságába

ekkor került be Guller Zoltán, akinek kormányzati tisztsége is van: az egységes, átlátható és strukturált kormányzati informatika és e-közigazgatás működtetéséért, fejlesztéséért felelős miniszteri biztosként felügyeli a digitális területet. Guller egyben a Magyar Turisztikai Ügynökség igazgatósági elnöke, vezérigazgatói hivatali ideje alatt az ügynökség bőkezűen osztogatta a támogatásokat a NER-köreibe tartozó vállalkozóknak. Fb-tag Rogán Antal egykori sajtósa, Hegyi Eszter is, aki jelenleg a Kormányzati Tájékoztatási Központ irányításáért felelős helyettes államtitkár.

Guller érkezésével egy időben landolt a cég igazgatótanácsában Illés-Puka Zsófia, a Fidesz-frakció korábbi sajtófőnöke, aki Rogán mellett dolgozott az V. kerületben is, amikor a politikus még polgármester volt, illetve Tatár Szabolcs, aki a 2025-ös Oszakai Világkiállítással összefüggésben lát el miniszteri biztosi feladatokat. Korántsem mellékesen ugyanekkor (tavaly nyáron) került a céghez vezérigazgatónak ötmillió forintos fizetésért Mager Andrea, az előző kormány nemzeti vagyonért felelős tárca nélküli minisztere (aki a Magyar Bankholding igazgatóságában is bent ül tavaly szeptember óta).

Az álláshalmozók alkalmasint az államigazgatás keretein kívül is keresik a boldogulást, így tett Mager Andrea, aki a Diófa Alapkezelő felügyelőbizottságába került be a közelmúltban. Ez az az alap, amelynek legutóbbi tulajdonosváltása ékes példája a Nemzeti Együttműködés Rendszerén belüli vagyontranszfereknek. Az alapot a NER belső üzleti köreiben egyre gyakrabban felbukkanó Jellinek Dániel vállalkozó szerezte meg, majd adta tovább a miniszterelnöki vő Tiborcz István érdekeltségének.