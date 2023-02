Szájer József közleménye először ugyan az Origón jelent meg, de most mindenki elhiszi, hogy igazi

Valószínűleg soha nem derül ki, miért a magyar sajtó legkevésbé hihető oldalán jelent meg tegnap este Szájer József közleménye először arról, hogy megegyezett a Blikkel, amely jogsértést követett el vele szemben. Az Origó nem közölte a forrást, honnan származik a hivatalos szöveg, azt sem említi, hogy hozzá juttatta-e el a politikus. A brüsszeli botrány óta a közélettől visszavonult Szájerről a Facebook-on csak egy kamu oldal található. Közleményének szövegét azóta szinte minden lap átvette.

„2021. augusztus 25-én a Blikk című lap mind nyomtatott, mind online változatban cikket és engedélyem nélkül készített fotókat, hamis állításokat közölt rólam és ezzel véleményem szerint megsértette a személyiségi jogaimat és a magánélethez való jogomat. A nyilvánosságot tájékoztattam, hogy jogi eljárásokat indítok az ügyben.

Miután a lap a rólam közölt, magántermészetű fotókat és tartalmakat felszólításra nem távolította el, pert indítottam és további jogi lépéseket tettem. 2021 decemberében megszületett a Fővárosi Törvényszék jogerős ítélete, amely a három engedély nélkül készített kép eltávolítására és szóbeli elégtételre kötelezte a Blikk-et, ennek a lap eleget tett.

2022. december 29-én megegyezésre jutottam a lappal, hogy a további jogsértésektől tartózkodik és saját cselekménye miatt sérelemdíjat fizet számomra. Erre tekintettel a személyiségi jogaim megsértése miatt indítható keresettől vele szemben lemondok. Magyarországon a magánszféra sértetlensége mindenkit megillet.

Budapest, 2023. február

dr. Szájer József”

Szájer József a Fidesz alapító tagja, 1990 és 2004 között a párt országgyűlési képviselője, majd négy cikuson keresztül az Európai Parlament tagja volt. Lemondásáról 2020 végén a Fidesz hivatalos oldaláról tájékozódhatott a nyilvánosság, amit a Magyar Távirati Irodának és más lapoknak is elküldött. A nyilvánosság egészen 2021 márciusáig nem volt tisztában lemondásának okairól, először a hvg-ben jelent meg cikk arról, mi történt. Eszerint a belga VTM televíziós csatorna készített riportot, amelyben állításuk szerint többek között Szájer Jószef fideszes politikus elfogása is látható, aki tavaly november végén egy illegális szexpartiról menekült el egy ereszcsatornán, azonban az utcán pont az egyik érkező rendőrjárőrrel találkozott. A filmben az látható, hogy több rendőr veszi körül az utcán az elfogott férfit, akit a terpeszben, felemelt kézzel a falhoz állítottak, megmotozták és kikérdezték. A videóban Szájerként azonosított férfin melegítőnadrág, sötét kabát és szivárványszínű kötött sapka volt. Megkérdezték tőle, hogy szüksége van-e mentőre, mert kisebb sérülést szenvedett bal kezén menekülés közben, de a képviselő nemleges választ adott, majd tájékoztatták arról, hogy el fognak menni a lakására, valószínűeg azért, hogy iratokkal is igazolni tudja magát. A hátizsákjában extasy-tablettát találtak, amiről a férfi azt mondta, hogy nem az övé .

A szexparti körülményeiről azóta sok részlet kiderült, a történtek fényében Szájer politikai szerepéről különböző elemzések születtek, az ereszcsatorna pedig, amelyen a politikus menekülni próbált, a magyarok számára a belga főváros szimbolikus helyszínévé, illetve tárggyá vált a közösségi médiában.

2021 nyarán a Blikk a balatoni házában találta meg a nyilvánosság elől teljesen visszavonult politikust. A helyszínen fényképeket és riportot készített róla, amely miatt a bíróság elmarasztalta a lapot. Az ítélet után ma ez a híranyag található a bulvárlap oldalán, amelyben Szájer közeli szomszédjai szólaltak meg.

Szájer közleménye csütörtök este először a kormánysajtóhoz tartozó Origó oldalán jelent meg, ami azért különös, mert itt akár álhírnek is gondolhatná az olvasó. 2021-ben a Magyar Nemzet taszította le a trónról a bukott sajtóperek számát illetően az Origót, 2020-ban azonban még ő uralta ezt a „piacot”.