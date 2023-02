Előválasztást szorgalmaz a 2024-es önkormányzati választásokra a Jobbik

A Jobbik határozott elképzelése, hogy a helyi közéletet, a helyi önkormányzatok tevékenységét és a választási kampányt 2024-ig pártérdektől mentesen képzeli el. Azt szeretnénk, hogy a központi pártérdektől mentesen tudnának az önkormányzatok működni, és hogy az oda vezető út a 2024-es önkormányzati választásokig is erről szólna

– hangsúlyozta Lukács László György, a Jobbik frakcióvezetője keddi sajtótájékoztatóján.

A párt alelnöke felidézte, ennek megvalósításában az elmúlt időszakban több civil partnert is kerestek és többen is jelentkeztek. "Azonban az is világosan látszik, hogy egy-egy településen és önkormányzati választásra többen is készülnek egyszerre, ami azt fogja eredményezni, hogy az egyébként hitelt érdemlő jelöltek egymással valamilyen versenyfutásban lesznek. Éppen ezért ennek az egyik már bevált megoldását alkalmasnak tartjuk, egy kis módosítással, ez az előválasztás."

Lukács kiemelte,

az ellenzéki pártok által Budapesten és országosan is kipróbált előválasztás intézménye egy sikeres politikai innováció, de az némi változtatásra szorul.

Utóbbi alatt a jobbikos politikus olyan módosításokat ért, melyek érdemben segítik a helyi politizálást, a központi pártérdekektől mentesen.

"Azt javasoljuk a civil szereplőknek, a helyi közösségeknek és a pártoknak is, hogy ahol szükséges, és a lokálpatrióta közösségek nem tudnak dönteni, ott legyen előválasztás, melyen a helyi polgármesterjelöltek és képviselőjelöltek mérettetik meg magukat" – jelentette ki, hozzáfűzve:

Pártlogóktól mentes előválasztás legyen, ne a jelölőszervezetek jelképeivel szerveződjön a kampány, hanem a személyek, az üzenetek és a programok alapján.

Lukács egy példát említve felvázolta, ha egy adott településen két vagy három hiteles polgármesterjelölt is van, akik a helyi közösség érdekei és ügyei mentén mérettetnék meg magukat, akkor köztük előválasztás döntsön.

Érvelése szerint a szervezésre majd lehetőség nyílik a Civil Választási Bizottság segítségével, akik már korábban is együttműködtek előválasztás koordinálásában.

"Természetesen abban, hogy a helyi közösségeket miként tudják segíteni a helyben létező pártok, a pártok bölcs belátására van szükség" – mondta, hozzátéve, hogy egy előválasztás lebonyolítása nyilván erőforrást igényel, de az, aki ebbe a versenybe beszáll, szerinte emberi erőforrásokat is tud biztosítani, amennyiben számukra is a helyi érdekek a fontosak – jegyezte meg.

A Jobbik továbbra is elkötelezett a pártmentes önkormányzatiságot támogató elképzelésében, s ennek egyik eszköze lenne, ha előválasztásra van szükség, azon pártlogók nélkül induljanak a jelöltek, akik a saját nevüket és programjukat használják fel arra, hogy meggyőzzék a lakosságot és a közvéleményt, ki képviselheti a legjobban a helyi érdekeket – fogalmazott.

Világosan látszik, hogy az elkövetkezendő időszak egyik fontos útja ez lehet, és az egymás közötti politikai törésvonalak, illetve az árkok betemetésére is alkalmas lehet, amely az elmúlt évtizedeket jellemezte, és amely a végletekig tartó megosztása volt a magyar társadalomnak: jobboldal-baloldal, vagy akár liberális-konzervatív politika között. Ennek a túllépését is jelentheti az, ha pártérdekektől mentesen lehet helyi közéletet szervezni

– húzta alá Lukács László György, végül azt is kijelentve: "mindannyian úgy gondoljuk, hogy a helyi közérdekek fontosabbak annál, mint hogy a pártok központi akaratának az érdekében vergődjenek."

A Jobbik januárban jelentette be, hogy elképzelése alapján felszabadítaná az önkormányzatokat az országos politikában tapasztalható vitáktól, és inkább a lokálpatrióták kezébe adná helyi közösségek vezetését.