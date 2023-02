Duplázik a Pantera a Barba Negrában!

Már a jegyértékesítés első pár napja is elég volt hozzá, hogy az újjáélesztett legendás amerikai metál csapat megtöltse a Barba Negrát a május 30-i koncertre. A 2023-as budapesti buli iránti elképesztően nagy érdeklődésre való tekintettel, a Pantera egy második koncertet is ad 2023. május 31-én a Barba Negrában!

A Panterát minden idők egyik legnagyobb metal bandájaként tartják számon. A Philip Anselmo énekesből, Dimebag Darrell gitárosból, testvéréből, Vinnie Paul dobosból és Rex Brown basszusgitárosból álló, megalkuvást nem tűrő kvartett az 1990-es években számos arany- és platinalemezzel, teltházas turnékkal, fergeteges élő fellépésekkel és négy Grammy®-jelölésével hamar hatalmas sikert aratott az egész világon.

Remekműveik a mai napig a metál alapkövei, mint például a Cowboys From Hell, a Vulgar Display Of Power vagy a Billboard#1 Far Beyond Driven albumuk. A texasi banda a Darrell fivérek halála után is még sok zenészt inspirál, miközben továbbra is fanatikus rajongók millióit gyűjti össze világszerte.

Vitathatatlanul a metaltörténelem egyik legjobban várt újrakezdése volt a Panteráé, amely 2022-ben hivatalosan is megtörtént. A Pantera két eredeti tagja, Phil Anselmo (ének) és Rex Brown (basszusgitár) mellé régi barátok, Zakk Wylde gitáron (Ozzy Osbourne, Black Label Society) és

Charlie Benante dobon (Anthrax) csatlakozott, elindítva turnéjukat először Amerikában, majd tavasztól már Európában is.

A banda felélesztése körüli izgalom különösen a rajongók újabb generációját érinti, akiknek soha nem volt alkalmuk látni a Panterát színpadon. Azonban a régi rajongók számára is óriási hír, akik közül sokan kinyilvánították támogatásukat a jelenlegi banda mellett, és a történelem legnagyszerűbb metál dallamait szeretnék újra élőben is hallani.