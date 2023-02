Brenner Koloman: Az EU előírta, mégis lehetnek szélerőművek!

"Mint a fideszes kormányinfón kiderült, miután az EU a felújítási alap pénzeinek folyósítását ahhoz is kötötte, hogy ismét lehessen hazánknak szélerőműveket létesíteni, úgy tűnik március 31-ig ebben is lesz elmozdulás. Konzervatív politikai közösségünk régóta kérte a 2011 óta kimondott gyakorlati tiltás feloldását, legutóbb jómagam is benyújtottam ismét erre vonatkozó határozati javaslatomat, amelyet érdemi indokok nélkül lesöpört a fideszes többség.

Pedig mindig hangoztattuk, hogy a fideszes kormányzat sajnálatos módon felelőtlenül és átgondolatlanul gyakorlatilag ellehetetlenítette a Magyarországon a szélerőműveket, pedig vannak hazánkban olyan régiók, amelyek jelentősen profitálhatnának ezek működéséből.

Ilyen a soproni régió is, melynek lakosai tisztában vannak vele, hogy a szinte folyamatosan északnyugati irányból érkező szél kiválóan felhasználható energiaforrás lehetne megfelelően telepített, működtetett és fejlesztett szélerőművek segítségével. A javaslat összhangban áll azzal a határozati javaslattal, amelyet korábban a szélerőművek ismételt engedélyezése érdekében benyújtottam, de azokkal az európai és globális szinten is megfogalmazott, zöld és fenntartható energiaforrásokra vonatkozó célokkal, melyeket Magyarország is elfogadott.

Annak érdekében, hogy az arra alkalmas régiókban – mint amilyen a soproni régió is – lehetőség nyíljon a szélenergia hasznosítására, különösen most, a rezsinövekedés időszakában javasoltam a szélerőművek telepítésének és fejlesztésének támogatását, amelyre a javasolt összeget a fideszes propagandát szolgáló milliárdok szolgáltathatnák mindannyiunk közös adójából. De sosem késő cselekedni, a Jobbik felelős konzervatív erőként erre szólítja fel a fideszes kormányzatot!"

- olvasható Brenner Koloman, a Jobbik frakcióvezető-helyettesének Facebook posztjában.