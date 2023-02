Rovarélelmiszer-vita: Ha az égvilágon semmit sem akarsz érteni, hallgass a magyar államférfiakra!

„A magyar fogyasztóknak a jövőben sokkal jobban oda kell rá figyelniük, mit vesznek le a polcról, ha egészségesen akarják felnevelni a gyermekeiket”

– szállt be aggódva a védekezésbe Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (Magosz) elnöke a rovarfehérjékkel történő brüsszeli támadás ellen. Az Országgyűlés sokszor szerencsétlenkedő alelnökeként is latba vetve tekintélyét, emelte föl Jakab a hangját, mert az Európai Bizottság friss döntése alapján a házi tücsökkel együtt, ugye, már négy olyan rovarfajta van, amely a kereskedelmi forgalomban élelmiszerként, és élelmiszer-összetevőként jelenhet meg az Európai Unióban. Természetesen komoly veszélyeket lát az uniós döntésben, amiről a Demokratának panaszkodott.

Szerinte a korábban a zöldek nyomására kikényszerített Green Deal megállapodás megágyazott ennek a kötelezően végrehajtandó uniós rendeletnek.

A zöldek szerint a klímavédelem indokolja, hogy a nagy testű állatok és a szárnyasok húsa helyett inkább rovarokkal táplálkozzunk, mert ezzel – úgymond – védjük a környezetet. A döntéshozókat vélhetően az is befolyásolta, állítja Jakab István, hogy ma már az unió területén is nagy számban élnek emberek, akik a világnak olyan területeiről érkeztek, ahol a táplálkozási kultúrának része a rovarevés. Nálunk azonban, ahol szinte dúskálunk a fehérjében gazdag, egészséges élelmiszerben, mindez nem indokolt. „Ha országunkban kapni lehet majd rovartartalmú élelmiszereket, egyértelmű jelzésekkel kell tájékoztatni a fogyasztókat a hatóságok szigorú ellenőrzése mellett és indokoltnak tartja ezeknek az élelmiszereknek az elkülönített elhelyezését az áruházak polcain” – emelte föl mutatóujját, ám kissé elkésett a figyelmeztetéssel, mivel ekkorra már Nagy István miniszter be is jelentette az erre vonatkozó intézkedést.

Az államférfiak tiltakozása hevességének okát kevesen értették, arra ugyanis a bizottság senkit sem szólított föl, nem vált kötelezővé senkinek, hogy innentől kezdve hagyjon fel a hagyományos fehérjék fogyasztásával és kizárólag rovarokat egyen. Arról pedig a miniszter és az alelnök is hallgatott, hogy ha nem is rovarfehérjékből, de a rovarokból származó összetevők már ma is számos kedvelt élelmiszerben jelen vannak. A Pénzcentrum gyűjtött össze és adott közre figyelemre érdemes listát ezekről. Mint a lap írja, a magyarok többsége feltehetően naponta fogyaszt olyan élelmiszert, amelynek adaléka rovarból kivont anyag, vagy rovarváladék. Széles körben alkalmazott ilyen adalék például a kármin és a sellak. Míg előbbi húskészítmények, édességek, lekvárok, italok, stb. piros árnyalatáért, utóbbi édességek, csokoládék, gyümölcsök és gyümölcskészítmények fényes hatásáért felelős.

A Nébih E-szám kereső oldala szerint a kárminokat és a kárminsavat a kosnilból állítják elő – amely a bíbortetű (Dactylopius coccus Costa rovar) nőnemű példányainak szárított testéből áll. A tájékoztatás szerint a színező alkotórész a kárminsav, mely vörös, sötétvörös színű. Az élelmiszereknek a kárminsav eperszínű árnyalatot ad. A Nébih szerinti példák engedélyezett felhasználásra: cukorkák, desszertek, gyümölcskocsonyák, húskészítmények, italok, joghurtok.

A sellak amolyan állati eredetű gyanta, amit használnak is kozmetikai termékekhez, padló- és bútorfényező szerekben, és ugyancsak használnak gyógyszerekhez és élelmiszerekhez, hogy a felületük fényes legyen.

A Nébih leírása szerint a sellak a Laccifer lacca indiai pajzstetű gyantás váladékából készült tisztított és fehérített bevonat. Példának az engedélyezett felhasználásra a csomagolt édességeket hozták.

Gyakran a kármin adja a bevonatos cukorkák, drazsék közül a pirosak színét, így megtalálható többek között az M&M's drazsékban, de a franciadrazséban, és a dunakavicsban is. Édességekben szintén találkozhatunk az E120 adalékkal színezőanyagként, lehet a rózsaszín bevonatú fánkokban, vagy mignonokban, a marcipán tortadíszekben (pl. Szamos), egyes gyümölcsös töltött csokikban (pl. Tibi, Vadász). Még péksüteményt és bacon ízesítésű kekszet (Tuc) is találtak a lap munkatársai, amiben E120 színezék volt feltüntetve.

A gyerekek kedvelte édességek mellett számos húskészítménybe is kerül kárminsav.

Ott van rengeteg

löncshúsban, felvágottban, párizsikben (pl. Pick Harmónia, Pápai Sliced Bologna Sausage, Finonimo, eFeF),

virslikben (pl. Kaiser Frankfurter Party, PICK Pickolino, Finonimo),

májkrémekben (pl. Kaiser, Finonimo),

debreceni és lecsókolbászban (Hetvenhetes, Kaiser),

és füstölt parasztkolbászokban is (pl. Gyarmati).

Sőt, kerülhet kármin a piros halikrákba, vagy rák ízesítésű halrúdba is.

Bár a Nébih csak a csomagolt édességeket hozza példaként, sellak lehet a gyümölcsökön, hogy kívülről fényes legyen a héjuk, gyümölcskészítményekben, csokoládékban, csokoládékba mártott magvakban, kekeszekben, ostyákban, gabonapelyhekben, drazsékban, stb.

E904-et találtak például

a Tesco által árusított citromnál,

a népszerű Perle d'Or Belgian Seashells belga (kagyló és csiga formájú) csokoládé pralinénél,

a Dr Gerard csokiba mártott keksznél,

a Kalifa Granada csokiba mártott termékeinél,

a Harry Potter Bertie Bott's Beans ízesített cukorka válogatásnál,

a Kometa Malabo gyümölcskosárnál,

a Rollo és Goodwill Decor Collection gabonagolyóknál,

a Szerencsi - Paleobon tökmaggal dúsított eritrtites étcsokoládénál,

a Nobilis csokoládés aszalt gyümölcsös termékeinél,

az ILLA pálinkás drazséinál,

a Dr. Oetker arany Dekor gyöngynél,

a Lindt Swiss Luxury Selection válogatott svájci csokoládénál,

a The Box Donut Carnival Box fánk csomagnál

és nem utolsó sorban a Kinder Schoko-Bonsnál.

A rovarevéssel kapcsolatban elég ellentmondásos a hatósági és politikai kommunikáció – fogalmaz udvariasan a témáról G7 gazdasági portál. 2017-ben még a Nébih szakembere is arról írt, hogy a rovarokból készült ételek előbb-utóbb a mindennapi táplálkozásunk részévé fognak válni, de egy évre rá Fazekas Sándor inkább a politikai muníciót látta meg a témában. A politika megjelenése azonban a témában teljes zsákutca.

„A rovaralapú élelmiszerek lehúzása a mi/ők politikai mocsarába egyrészt kissé abszurd, hiszen egy egyelőre prémiumkategóriás, töredékszázalékok által fogyasztott kiegészítő termékcsaládtól féltik az európai civilizációt és projektálják bele a témába a nemzethalált, – fogalmaz a lap – a zsigeri elutasítás emellett hamis érveken alapul, társadalmi-környezeti szempontból pedig kifejezetten káros”.

„Számomra értelmezhetetlen, ha azt állítják, hogy a magyarságunkat fenyegeti, ha valaki rovarokat fogyaszt”

– nyilatkozta Diófási Dóra, aki Hollandiában, az egyik vezető egyetemi műhelyében, a Wageningen Egyetem entomológiai tanszékén MSc-hallgatóként is részt vesz már ilyen kutatásokban. Szerinte Ázsiával szemben, ahol az olajban egészben megpirított rovaroknak van nagy hagyománya, Európában a kulturális különbségek miatt inkább a feldolgozott termékeknek lehet esélye. Magyarországon egyelőre senki nem foglalkozik rovarélelmiszerek előállításával. Importrovarokat néhány üzletben, illetve az online kereskedelemben lehet kapni; keresettek például a Jimini’s felső kategóriás bogarai – 10 gramm feketeborsos sáska 2700 forint körül van -, de a kifli.hu révén a rovarak megjelentek a lakossági tömegkereskedelemben is.

Antonovits Bence, aki a benelux rovariparban, illetve a Pannon Protein takarmányrovarokkal foglalkozó cégnél dolgozott korábban, úgy fogalmazott, hogy a rovarfogyasztás szélesebb terjedéséhez még jelentős innovációk és alacsonyabb ár kell: miközben nagyon olcsó nyersanyagról van szó, a feldolgozott termékek egyelőre inkább prémiumkategóriásak, és az ízük, állaguk is hagy kívánnivalót maguk után. Szerinte a kulturális ellenállás leküzdhető lenne: „a 18. században a magyarság átállt a juhfaggyúról a sertészsírra, a 20.-ban a zsírról a napraforgóolajra, most pedig egyre inkább az olívára – ezt megoldják a marketingesek”.