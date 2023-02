Blinken: Putyin ukrajnai háborúja stratégiai kudarc

Vlagyimir Putyin orosz elnök ukrajnai háborúja minden szempontból stratégiai kudarc

- jelentette ki Antony Blinken amerikai külügyminiszter kedden Athénban.

"Egy évvel azután, hogy Putyin megtámadta Ukrajnát, egyértelművé vált, hogy háborúja minden szempontból stratégiai kudarc" - szögezte le Blinken görög kollégájával, Nikosz Dendiasszal közös sajtótájékoztatóján.

Az MTI emlékeztetett, hogy Blinken hétfőn érkezett kétnapos látogatásra Görögországba, előtte pedig Törökországban járt.

Hétfőn Joe Biden amerikai elnök váratlanul Kijevbe utazott, és találkozott is az ukrán elnökkel, Volodimir Zelenszkijjel. "Egy év eltelt, és Kijev még áll. Ukrajna is áll, és a demokrácia is áll" - hangoztatta Biden, jelezve, Ukrajna további 500 millió dollárt értékben kap katonai támogatást az Egyesült Államoktól, melynek részleteit kedden ismertetik.