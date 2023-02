A Guns N’ Roses bejelentette 2023-as világkörüli turnéját

A lehengerlő rockbanda stadionokban, fesztiválokon és arénákban lép fel majd a Közel-Keleten, Európában és Észak-Amerikában. Július 19-én Budapesten, a Puskás Arénában is!

A Guns N’ Roses 2023-ban újra útra kel világkörüli turnéjával, stadionokban, fesztiválokon és arénákban fellépve a nyár és az ősz folyamán. Az utánozhatatlan rockbanda június 5-én Tel Avivban kezdi meg kiruccanását, majd a július 22-i athéni koncertjükig bejárják Európát. A turné augusztus 5-én folytatódik az észak-amerikai résszel, október 16-án a vancouveri koncerttel zárva a koncertkörutat.

A Guns N' Roses a mai napig a legdinamikusabb, legveszélyesebb és legmeghatározóbb amerikai rockegyüttes a zene történetében.

A popkultúra részévé vált, mérföldkőnek számító 1987-es anyaguk, az Appetite For Destruction a valaha volt legnagyobb példányszámban elkelt amerikai debütáló albummá, és minden idők 11. legtöbbet eladó albumává vált, míg az újraegyesülésüket követő Not In This Lifetime elnevezésű turnéjuk (2016-2019) minden idők negyedik legnagyobb bevételű koncertturnéja lett, több mint 5 millió eladott jeggyel.

1991-ben a Guns N' Roses sokkolta a világot 7x platinalemez státuszt elért Use Your Illusion I és Use Your Illusion II lemezeivel, amelyek megjelenésükkor kibérelték a Billboard slágerlista első két helyét. A 100 millió feletti lemezeladásuk része még a G N’ R Lies (5x platina), a The Spaghetti Incident? (platina), a Greatest Hits (5x platina), valamint a Chinese Democracy (platina) albumok is. Arról nem is beszélve, hogy ők a világ egyik legtöbbet streamelt rockbandája, átlagosan havi 24 millió hallgatóval a Spotifyon.

A Guns N' Roses azonban nem áll le, 2023-ban az új turné mellett további meglepetések is várhatók – a Nightrain továbbra is teljes sebességgel robog.

A Guns N’ Roses tagjai: Axl Rose (ének, zongora), Duff McKagan (basszusgitár), Slash (gitár), Dizzy Reed (billentyűs hangszerek), Richard Fortus (ritmusgitár), Frank Ferrer (dobok), és Melissa Reese (billentyűs hangszerek).