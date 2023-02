"Értem, de meg nem érthetem": Schadl György is tagadta a vádakat

Schadl György, Völner Pál, R. Róbert, és A. Tamás meghallgatásával folytatódott a legsúlyosabb korrupciós botrányként is emlegetett Völner-Schadl-ügy előkészítő ülése a Fővárosi Törvényszéken. A csütörtöki tárgyalási napon ismét meg kellett jelenniük az ügy főszereplőinek. Schadl György elsőrendű és R. Róbert harmadrendű vádlottak most is bilincsben és vezetőszáron érkeztek a tárgyalóterembe, Völner Pál pedig messze elkerülve a sajtót jelent meg.