Jobbik a Schadl-Völner-ügy mai tárgyalásáról: Mindig álljon egy rabszállító a Fidesz-székház előtt!

"Mindig álljon egy rabszállító a Fidesz-székház előtt!"

- így summázta a Jobbik a mai Schadl-Völner-ügy tárgyalásának tanulságát.

Mint arról beszámoltunk, csütörtökön Schadl György, Völner Pál, R. Róbert, és A. Tamás meghallgatásával folytatódott a legsúlyosabb korrupciós botrányként is emlegetett Völner-Schadl-ügy előkészítő ülése a Fővárosi Törvényszéken.

Schadl György elsőrendű és R. Róbert harmadrendű vádlottak most is bilincsben és vezetőszáron érkeztek a tárgyalóterembe, Völner Pál pedig messze elkerülve a sajtót jelent meg. Eddig a hétből, hat - jogászi végzettségű - vádlott ismerte be a vádiratban foglaltakat, hogy kenőpénzt fizettek Schadl Györgynek, így ők legfeljebb felfüggesztett börtönt kaphatnak, illetve a jogászi munkától való részleges, vagy teljes eltiltást.

Nem vallotta magát bűnösnek Völner Pál az ő és Schadl György nevével fémjelzett korrupciós ügyben, ezért a volt igazságügyi államtitkár ügyéből büntetőeljárás lesz.

Miután Völner ártatlannak vallotta magát, nem fogadta el az ügyészség indítványát arra, hogy beismerés esetén a fideszes politikust 8 év börtönbüntetésre és 25 millió forintos pénzbüntetésre ítéljék. Az egykori miniszterhelyettes azt állította, hogy

Schadltól sosem fogadott el pénzt, és jogtalan előnyt sem szerzett neki. Mint fogalmazott: a vádirat nagy része súlyosan valótlan és alaptalan.

Múlt héten kezdődött a Schadl-Völner-ügy előkészítő ülése, amikor is a korrupciós ügy 22 vádlottjának arról kellett nyilatkoznia, elfogadják-e az ügyészi vádiratban leírtakat, vagy ragaszkodnak a tárgyaláshoz.

Emlékezetes, az Alfahír helyszínről tudósító munkatársa a tárgyalásáról távozó Völner Pált próbálta szóra bírni, ám a politikus csak annyit mondott: „hagyjon már menni!”