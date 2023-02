Republikon: Már nem csökken a Fidesz tábora, az ellenzék egy helyben toporog

Kismértékben, de hosszú idő után növelni tudta a támogatottságát a Fidesz–KDNP. A kormánypártiak száma tavaly április óta lassan morzsolódott, azonban most megállt – derül ki a Republikon februári közvélemény-kutatásából. A pártpreferencia-kutatás eredményeit közlő Telex azt írja, a kormánypártok a teljes népesség körében februárban 33 százalékon állnak, és ez egy százalékkal több, mint egy hónapja. A pártválasztók körében szintén erősödtek, 45-ről 47 százalékra. Noha ez hibahatáron belüli növekedés, a Fidesz–KDNP népszerűsége a tavalyi választás óta ezidáig folyton csökkent az intézet adatai alapján.

A reprezentatív felmérés szerint a népszerűségvesztés megállása összefügghet azzal, hogy február elején megérkeztek a 13. havi nyugdíjak, ami a párttól elforduló bizonytalan választókat visszatéríthette a kormánypárthoz.

Ugyanakkor a csökkenés megszakadását befolyásolhatta az is, hogy

míg a Fidesz konzisztens mondanivalót kommunikált a válságról a választóknak, addig a fragmentált, széttöredezett ellenzék eddig nem tudta hatékonyan felállítani kommunikációjában azt az ok-okozati kapcsolatot, hogy a Fidesz hibás politikája és a tomboló válság egymásból következik.

Az ellenzéki pártok népszerűsége java része stagnál vagy csökken. A DK bár stagnált az elmúlt hónapban, továbbra is 14 százalékos támogatottsággal bír a teljes népesség körében, és 20 százalékkal a pártválasztók között. A kutatás szerint a február nem a jobboldali pártok hónapja, ugyanis a Mi Hazánk 7 és 5 százalékon áll, ami egy, illetve két százalékpontos visszaesés. A teljes népességben a Jobbik 1 százalékpontot veszített, és a pártválasztók körében 2 százalékpontot, ezzel most a pártot két, illetve három százalékra mérték, a Republikon szerint így kispártnak nevezhető. Hasonlóképpen áll a Párbeszéd és az MKKP is. A Momentum és az MSZP támogatottsága nem változott, mindkét párt 4-4 százalékon áll a teljes népesség, és 6-6 százalékon a pártválasztók körében. Az LMP a pártválasztóknál elérte az 5 százalékos parlamenti küszöböt, a teljes népességnél pedig a 3 százalékot.

Módszertan: A kutatás 1000 fő telefonos megkérdezésével készült február 10-15. között. A kutatás nem, életkor, iskolai végzettség és településtípus szerint reprezentatív az ország felnőtt lakosságára. Hibahatár: ± 3,2 százalék.