Zelenszkij: Az elmúlt év a kitartás, a bátorság, a fájdalom, a remény és az elpusztíthatatlanság vad éve volt

Az ukrán elnök az orosz agresszió egy éve évfordulóján úgy fogalmazott, az elmúlt egy év legfőbb eredménye, hogy Ukrajna túlélte.

Volodimir Zelenszkij videó üzenetében 2022. február 24-ét „életünk leghosszabb, modern történelmünk legnehezebb napjaként” jellemezte.

„Nem ijedtünk meg, nem törtünk össze, nem adtuk meg magunkat” - mondta. Zelenszkij aki szerint az ukránok megértették, hogy minden egyes holnapért harcolni kell és harcolnak is.

Az ukrán elnök az évfordulón köszönetet mondott az ukrán embereknek, a katonaságnak és mindenkinek, aki valamilyen módon segít országának a háborúban. A szövetségesekről azt mondta:

Volodimir Zelenszkij megemlékezett a veszteségekről és a tragédiákról is: a szétlőtt szülészetről, a mariupoli színházról, Bucsáról, az Azovstalról.

A pusztítás révén szerinte „az egész világ világosan felismerte, hogy mit jelent valójában az „orosz béke”. Kitért a háború által megtizedelt családokról és arról, hogy a háború megváltoztatta az emberek szokásait és hagyományait.

Régen a nagyapák mesélték az unokáiknak, hogyan verték meg a nácikat. Most az unokák mesélik a nagyapáknak, hogyan verték meg a rasszistákat. Az anyák és nagymamák régebben sálakat szőttek; most álcahálót szőnek. A gyerekek régebben okostelefont és kütyüket kértek a Mikulástól, most zsebpénzt adnak és adományokat gyűjtenek a harcosainknak

- idézi az ukrán elnököt az RBC Ukraina nyomán a 444.hu.