Breaking: Sir Tom Jones visszatér Magyarországra!

Tavaly nyári koncertjének elkerülhetetlen halasztását követően Sir Tom Jones alig várja, hogy 2023. július 1-jén visszatérjen Budapestre vadonatúj, Ages & Stages című turnéjával A korábban megvásárolt jegyek automatikusan érvényesek az új dátumra!

A legendás walesi énekes, Sir Tom Jones továbbra is a világ egyik legnépszerűbb előadója, időtlen slágereivel, tehetségével és karizmájával ragadja meg a közönséget. Hat évtizede tartó elképesztő karrierjével minden idők egyik legsikeresebb énekese, aki több mint 100 millió lemezt adott el, s a mai napig a zeneipar megbecsült és befolyásos tagja.

Tom Jones pályafutása legjobb kritikáit legutóbbi albumai kapcsán kapta: a Surrounded By Time, a Long Lost Suitcase, a Spirit In The Room és a Praise & Blame is az újságírók és a közönség kedvencei voltak. A kritikusok dicsérték a felvételeket, kiemelve Tom Jones előadását, vitathatatlan és egyedülálló tehetségét a stúdióban és a színpadon egyaránt.

Pályafutása azonban a 60-as évek elején kezdődött, amikor erőteljes hangjával és dinamikus színpadi jelenlétével hamar nemzetközi hírnevet szerzett. Ebben olyan világslágerei, mint az It's Not Unusual, a What's New Pussycat?, a Delilah vagy a Green, Green Grass of Home mellett a rendkívül népszerű, 1969-1971 között több országban is sugárzott tévéműsora, a This is Tom Jones is sokat segített. Tom Jones mindig is rendkívül széles zenei skálán mozgott, és az évtizedek alatt több tucatnyi előadóval dolgozott együtt, Stevie Wondertől és Aretha Franklintől Van Morrisonig, Dolly Partonig, az Art Of Noise-ig és Ed Sheeranig.

Tom Jones karrierje során számos kitüntetést és elismerést kapott, élükön II. Erzsébet királynőtől 2006-ban kapott lovagi címével, de többszörös BRIT Awards, Silver Clef Award, és Music Industry Trusts Award nyertes, valamint megkapta az amerikai Hitmaker-díjat is. Rendszeres turnéi mellett továbbra is a The Voice angol műsorának hosszú távú mentoraként vállal aktív szerepet a zeneiparban, illetve számos eseményen és közvetítésben is felllép. A közelmúltban megjelent önéletrajzi könyve hatalmas sikere mellett, 2021-ben átvette Bob Dylantől a ‘legidősebb férfi előadó, aki új lemezzel vezeti az angol slágerlistát’ címet Surrounded By Time című albumával.

Sir Tom helye szilárd a zene történetében, mint minden idők egyik legsikeresebb művésze, aki bejárta a zenei korszakokat és műfajokat, továbbra is rajonganak érte minden életkorból, nemből és társadalmi osztályból. Sir Tom mindig is a dal és a hang erejéről volt ismert, amelyek igazi legendává tették minden korszakban. Az idő múlása ellenére Sir Tom Jones jelenlétével továbbra is számolni kell a zenei világban, és öröksége vitathatatlanul a következő generációkban él tovább.