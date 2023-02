Orbán Viktor tavaszi hadjárata: háborúval riogatott és két csapdát is az ellenzék elé állított a Parlamentben

Orbán Viktor miniszterelnök a 2023 tavaszi parlamenti ülésszak nyitányán - némi késéssel - végül mégiscsak felszólalt.

Az elmúlt két hónap kapcsán beszélt a brüsszeli szankciókról, az energiaárak növekedéséről, az inflációról, hogy szerinte az energiaárak növekedése a magyar költségvetésnek 4000 milliárd forintos kiesést jelentett, de mindezek dacára mégis növekedett a gazdaság, satöbbi.

Majd szóbahozta az orosz-ukrán háborút is. Mint mondta, az az egy éve kezdődött orosz támadás veszteséget okoz mindenkinek, rossz az ukránoknak, rossz az egész világnak, emberek halnak meg. Egész Európa lépésről-lépésre araszolva belesodródik a háborúba, tankokat küldenek,

"és lesznek olyanok is, akik csapatokat akarnak küldeni Ukrajnába"

- fogalmazott Orbán Viktor.

Magyarországnak ki kell maradnia a háborúból - ismételte meg, hozzátéve: szeretnénk, ha a háborúnak minél hamarabb vége lenne, mert ebben a háborúban nem tud győzni senki, infláció söpör végig a világon, és senki nem érezheti magát biztonságban. A harcokat csak tűzszünettel lehet megállítani - hangsúlyozta -

"Ezért Kína béketervét is fontosnak tartjuk és támogatjuk".

- tette hozzá.

Majd rátért az újabb politikai csapdájára, hiszen szerinte fontos, hogy az Országgyűlés rögzítse, a Magyarország békepárti. (A Fidesz-KDNP benyújt egy határozati javaslatot erről, amit ha egy ellenzéki frakció nem szavaz meg, abból a kormánypárti sajtó háborúpárti politikai erőt kreál. Ezt láttuk már egy párszor más témában - a szerk.)

Az infláció kapcsán több korábbi intézkedést is felsorolt, azonban itt már pesszimistább volt, szerinte amíg nem lesz béke, és Brüsszel sem fogja vissza a szankciókat, az infláció nem szűnhet meg, csak mérsékelhetik azt a tagállamok. Állítása szerint a magyar kormány beavatkozása sikeres lesz. Majd megígérte, hogy 2023-ban extra profit egy részét továbbra is elvonják, és marad a csökkentett rezsicsökkentés is.

Hosszútávon modernizálnák az ipart, amihez sok energia kell. Ehhez zöld fejlesztések kellenek, ami szerinte Paks2 építésének felgyorsításából, gázturbinás erőművekből, azerbajdzsáni gázbehozatalból áll. Arról is beszélt, hogy az Északi Áramlat felrobbantása "egy szimpla terrorakció volt", bárki is tette, és ha azt megteszik délen, akkor azt nem fogja annyiban hagyni Szerbia és Magyarország.

A másik politikai csapda az ellenzék számára a "genderügyre, -propagandára" adandó válasz, ugyanis újra meg kell védeni a gyermekeinket az iskolában tapasztalható "komoly dologtól", és minden parlamenti frakciót arra kért, hogy legyenek együttműködőek, mert Magyarországon nő a gyermekpornográfia mértéke (ez ugyanolyan csapda, mint a béke kapcsán fent - a szerk.).