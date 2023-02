Lavrov: "Most dől el, milyen lesz a jövő világrendjének konfigurációja"

Oroszország a nemzetközi közösség legtöbb tagállamával megerősítette az együttműködést, és meghiúsította a kollektív Nyugat azon terveit, amelyek az ország elszigetelését és feldarabolását célozták - jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter hétfőn egy moszkvai szaktanácskozáson.

"Most dől el, milyen lesz a jövő világrendjének konfigurációja, amely meghatározza Oroszország helyét a demokratikus, igazságos és policentrikus rendszerben, amely most van kialakulóban, és amelynek nincs és nem is lehet alternatívája"