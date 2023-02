Úgy néz ki, mégsem épül akkumulátorgyár Kisteleken

Az Alfahír is beszámolt arról, hogy a kisteleki önkormányzat eladott egy 12 hektáros területet egy akkumulátorgyártással foglalkozó kínai-koreai cégnek, amely 500 milliárd forintos beruházást tervez. A város polgármestere az ATV Híradójának elismerte, hogy tárgyalt ilyen befektetőkkel, de mint kiderült a gyár üzemeltetéséhez a városban nincs elég elektromos kapacitás, amit azonban csak hosszabb idő alatt lehetne kiépíteni.

A HIPA megkereste hivatalosan az MVM-et, és az MVM azt nyilatkozta, hogy 5 éven belül ki tud építeni egy alállomást, ami erre alkalmas, amire a beruházó cég azt mondta, hogy nekik legkésőbb 2,5 fél év, nekik túl hosszú idő, ennyit nem tudnak várni. A terület egyébként alkalmas volna, az autópálya közelében fekszik, a kecskeméti Mercédesz gyár 60 kilométerre van, a gyár vízigénye is teljesíthető volna

- tette hozzá Nagy Sándor polgármester.

A kisteleki képviselőtestületben egyedül Mészáros Gábor szavazott az eladás ellen.

Ez egy nagyon kevés adatot tartalmazó szóbeli előterjesztés volt, nem volt hozzá semmilyen írásos anyag. Gyakorlatilag semmi konkrétumot nem tudtunk, azóta sem tudunk sajnos az ügyről. Azóta is többször próbáltuk más képviselők is, én is, hogy kapjunk írásos anyagot, tájékoztatót