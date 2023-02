„Takarodjon Európából a CIA!”, avagy miért kedves vendég Magyarországon egy amerikai „hazaáruló”?

Az orosz-ukrán háború miatt két tüntetés is zajlott szombaton Budapesten, mindkettő a háború kirobbanásának egyéves évfordulóján. Az egyiken több ezer tüntető jelent meg Oroszország nagykövetsége előtt, s az előadók Ukrajna mellett, az elfogadhatatlan orosz agresszió ellen és az oroszok azonnali távozása érdekében szólaltak föl. A másikat a Kossuth térre szervezték, amire sokkal kevesebben voltak kíváncsiak, s az előadók történelmi pragmatizmussal érveltek Ukrajna, az ukránokat támogató nyugati állásponttal szemben, illetve a magyar kormány azonnali és feltételek nélküli békepárti álláspontja mellett. Mindkét eseményről készültek beszámolók, aki nem volt a helyszínen, megnézheti videókon, hol mi történt, kinek mi volt a véleménye.

Előbbit egy ellenzéki párt, a Momentum szervezte, amelyen főként ellenzéki politikusok szólaltak föl és azonos álláspontra helyezkedtek Oroszország felelősségét illetően. Utóbbi rendezvényt pedig egy magánszemély, a kormányzati nézetekkel maximálisan azonosuló Ps tv egyik műsorvezetője, aki azt mondta, hogy ez egyes egyedül az ő bulija volt: „Attól függetlenül, hogy dolgozok egy médiumnál, attól függetlenül létezek önmagamban is, tehát önálló entitás vagyok. Erre nem kértem engedélyt, nem egyeztettem senkivel.”

A Kossuth téren a közönséggel szemben pódiumbeszélgetést folytató „celeb” társaság tagjai között nem volt vita. Mint a Telex összefoglalta, szerintük az ukránoknak nincs más választásuk, mint átadni a területeikből az oroszoknak, párhuzamként még a trianoni békeszerződés is felmerült, amikor Magyarországot megfosztották a területeitől. Ha valaki kíváncsi arra, hogy pontosan mi hangzott el és kitől, a legtöbbet innen tudhat meg. A kormány álláspontja köszönt vissza minden hozzászólásban. Talán az egyetlen meglepetésnek mondható megjegyzés a főszervező szájából hangzott el, ami nagyon tetszett a hallgatóságnak. „A nulladik lépésnek azt tartom, hogy a CIA takarodjon el Európából!” – közölte Ábrahám Róbert. Az nem derült ki, hogy pontosan miért csak az amerikai hírszerzési ügynökség takarodjon el, és mi legyen a többiekkel.

A hirtelen felbukkant CIA-s szálról több szó nem esett. Arról, hogy talán mégsem véletlenül került szóba, a Magyar Nemzet két nappal később megjelenő, hétfői számából lehetett következtetni. Ebben Gavin Wax, a New York-i fiatal republikánusok klubjának Budapestre látogató elnöke beszélt a lapnak, aki a kormány magatartását artikuláló Alapjogokért Központ vendégeként szólalt meg. A lap azon kérdésére, hogy vajon a Biden-kormány emberei, köztük David Pressman nagykövet vagy Samantha Power, a USAID „pénzosztó ügynökség” itt járt vezetője „olyasmire bujtogatnak Magyarországon, mint amivel korábban Ukrajnában elérték a céljukat”, úgy válaszolt, hogy ezt nagyon is lehetségesnek tartja. „Mindenképpen olyasminek, amit nagyon szívesen látnának, és amihez a washingtoni külügyminisztérium, a USAID és az itteni amerikai nagykövetség számos embere igyekszik olyan környezetet teremteni, amelyben végbe is mehet. A Központi Hírszerző Ügynökség, a CIA bevonásával – nem szövetségesek esetében – már régóta begyakorolt forgatókönyvről van szó. De most már beavatkoznak egy olyan ország belügyeibe is, amely az Egyesült Államok NATO-szövetségese – ez teljességgel helytelen. Nem diplomataként, hanem ideológiailag, aktivistaként lépnek fel, mert Magyarországot ideológiai értelemben nem tekintik szövetségesnek.

Lejárató kampányt folytatnak az Orbán-kormány ellen, taktikájukkal politikai instabilitást akarnak előidézni. Nagyon elmosódott a határvonal a magyarországi nem kormányzati szervezetek, az NGO-k és az amerikai külügy között. Egyes embereik összehangolják a tevékenységüket egy politikai terv előmozdítására. Nem hiszem, hogy feltétlenül sikerrel járnak; ez az Orbán-kormány erejének tesztje is. Mentő körülmény lehet, hogy erre az amerikai balos nyomulásra kicsi a fogadókészség Magyarországon. De amerikai szemmel nézve az önmagában visszataszító és nevetséges, hogy az adófizetők dollárjaiból ilyesmire vetemednek egy szövetségesünkkel és egy demokratikus ország nagy választási felhatalmazást kapott kormányával szemben, amellyel számos értékben osztozunk.” A saját elnökéről szólva Wax úgy vélekedett, hogy Joe Bident nem érdekli a saját népe, mert „a Biden családnak komoly gazdasági érdekeltségeik vannak Ukrajnában, Európa legkorruptabb országában. A védelmi ipar is ráfordult a terrorellenes háborúról az Oroszország-ellenes háborúra.”

A fényképét tekintve Gavin Wax fiatalember. Nyilván kevésbé járatos a magyar politikában, és nem ismeri azt a nálunk uralkodó nézetet, amely szerint, ha valaki kritizálja hazája álláspontját külföldön, az hazaáruló. Talán nem beszélt volna ilyen őszintén a kormánylapnak, ha tudna arról, hogy naponta minősítik így Magyarországon az ellenzéket. Legutóbb Tarlós István, volt főpolgármester beszélt ilyesmiről ugyancsak a Magyar Nemzetben, aki azt mondta: Senki semmilyen formában nem beszélhet a saját hazája ellen! Persze még az is lehet, hogy az amerikaiak velejükig romlottak.