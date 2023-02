Mire jó a marketing tölcsér? (x)

Mire használható a marketing tölcsér? Milyen szintjei vannak, hogyan működik? Milyen trükköket érdemes alkalmazni a különböző fázisokban? Cikkünkben minden fontos kérdést megválaszolunk a témával kapcsolatban.

Nem elegendő csupán a weboldalra terelni az embereket és várni, hogy megvásárolják az adott terméket vagy szolgáltatást. A konverziók számának és a bevételnek a növelése érdekében a meggyőző erőt is növelni kell. Ehhez nyújt segítséget a funnel, vagyis a marketing tölcsér, amely jelenleg a vásárlószerzés leghatásosabb módja. Ha nincs idő a funnel megtervezésére, érdemes élni a marketing kiszervezés lehetőségével.

Négy nagyobb fázisra osztható a funnel

A funnel, vagyis a marketing tölcsér egy olyan utat jelent, amelyen végigmegy az érdeklődő a márkával való első találkozástól kezdve egészen a konverzióig. Ezen az úton az utolsó lépés a vásárlásra ösztönzés. Ráadásul a marketing tölcsért alkalmazva megnövekszik a visszatérések aránya, valamint azt is pontosan lehet látni, hogy ki milyen szinten lépett be és ki.

A marketing tölcsér négy nagyobb fázisra osztható. Az első fázis a Top of the Funnel (ToFu), amely a tudatosítási szakasz. A második fázis a Middle of the Funnel (MoFu), vagyis a megfontolási szakasz. A harmadik fázis a Bottom of the Funnel (BoFu), vagyis a vásárlási szakasz, és végül következik az ügyfélmegtartás fázisa.

Tudatosítási és megfontolási szakasz

A tudatosítási szakasz a tölcsér teteje, amely során arra kell törekedni, hogy minél többen látogassanak el a weboldalra. Ehhez a célközönség meghatározását követően a közösségi média felületeit érdemes használni. Továbbá még ebben a fázisban biztosítani kell egy ingyenesen letölthető tartalmat feliratkozásért cserébe, hiszen így értékes e-mail lista alakítható ki. Továbbá célszerű blogot indítani, és figyelni a megfelelő kulcsszavak használatára, a keresőoptimalizálásra.

A megfontolási szakasz a tölcsér középső része, amely során érdemes bevetni az e-mail marketinget, és csak azokat megszólítani, akik már valamilyen mértékben elköteleződtek a márka iránt. Ebben a fázisban javasolt sikersztorikat mesélni az e-mail marketing során, illetve felvázolni a különböző ajánlatokat.

Vásárlási szakasz és ügyfélmegtartás

A vásárlási szakaszban az emberek már ismerik a márka termékét vagy szolgáltatását, ezért ebben a szakaszban kell eldönteniük, hogy szeretnének-e vásárolni vagy sem. Ebben a szakaszban érdemes sales hívásokat intézni, hiszen ez a legszemélyesebb kommunikációs csatorna. Továbbá célszerű egy visszautasíthatatlan ajánlatot is adni, amit az érdeklődők képtelenek lesznek figyelmen kívül hagyni.

Végül pedig következik az ügyfélmegtartás szakasza, ami azt jelenti, hogy azok kezét sem szabad elengedni, akik már vásároltak, el kell érni, hogy visszatérő vevők legyenek. Érdemes hírleveleket küldeni az aktuális kedvezményekről és extra szolgáltatást nyújtani.