Az FBI igazgatója szerint nagyon valószínű, hogy egy kínai laborból szabadult el a koronavírus

Az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) értékelése szerint az a legvalószínűbb, hogy a koronavírus-világjárvány kórokozója, a SARS-CoV-2 egy laboratóriumi incidens miatt szabadult el a kínai Vuhanban

- jelentette ki a Fox News amerikai hírcsatornának adott kedd esti interjúban Christopher Wray, az FBI igazgatója.

Az FBI így első alkalommal erősítette meg azt az elméletet, hogy egy kínai laborból szivároghatott ki a Covid-19.

Wray az MTI szerint közölte, hogy a nyomozás még tart, és "rengeteg, még bizalmas részletet" nem áll módjában nyilvánosságra hozni, de az FBI feltételezése szerint az "amerikaiak millióival végző" pandémiáért egy "kínai kormányzati ellenőrzés alatt álló laboratóriumban bekövetkezett potenciális szivárgás" tehető felelőssé.

Megjegyezte: az a benyomása, hogy a kínai kormány mindent megtett azért, hogy akadályozza és nehezítse az amerikai vizsgálatot. "Ez kellemetlen dolog az egész világ számára" - tette hozzá.

Mao Ning kínai külügyi szóvivő Wray állítására reagálva azt mondta: "Washington nem Kínát hitelteleníti, hanem saját magát járatja le azzal, hogy újra előveszi ezt a laboratóriumos elméletet". A szóvivő arra intett, hogy a pandémiát okozó koronavírus eredetének feltárása tudományos ügy, és "nem szabad átpolitizálni". Hozzátette azt is, hogy "tekintettel az amerikai hírszerzési ügynökségek korábbi hazugságaira, fortélyaira és számtalan gaztettére, semmiféle hitelessége nincs annak, amit most állítanak" a vírus eredetéről.

Mao Ning sajtótájékoztatóján felvetette azt is, hogy az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO) amerikai laboratóriumokban is vizsgálódnia kellene a vírus eredetével kapcsolatban.

Múlt hét végén a The Wall Street Journal és a The New York Times című amerikai lap arról írt, hogy a vírus eredetének vizsgálata során az amerikai energiaügyi minisztérium arra az eredményre jutott "alacsony megbízhatóság" mellett, hogy a kórokozó egy kínai laboratóriumból, Vuhan városából véletlenül került a környezetbe és kezdett el terjedni. John Kirby, az amerikai elnöki hivatal Nemzetbiztonsági Tanácsának koordinátora hétfőn még azt hangsúlyozta, hogy a washingtoni kormányon belül nincs egyetértés a koronavírus eredetével kapcsolatban, a vizsgálat még nem tart ott, hogy végső következtetést tudjanak levonni.