Brüsszel most Jeruzsálem miatt szólt be Budapestnek

Saját korábbi vállalásaival is szembemegy a magyar kormány, ha izraeli külképviseletét Tel-Avivból Jeruzsálembe költözteti. Az Eurológus beszámolója szerint ez derült ki az Európai Bizottság külügyi szóvivőjének nyilatkozatából.

Az uniós állam- és kormányfők még a 2017 decemberi csúcstalálkozójukon az alábbi zárókövetkeztetést fogadta el:

"Az EU újólag hangsúlyozza, hogy továbbra is szilárdan elkötelezett a kétállami megoldás mellett, és ezzel összefüggésben az EU Jeruzsálemmel kapcsolatos álláspontja változatlan marad".

Ez azt jelenti, hogy a tagállamok továbbra is Tel-Avivot tartják a zsidó állam fővárosának, és ott működtetik a diplomáciai képviseleteket. Az EU álláspontja az izraeli-palesztin konfliktussal összefüggésben továbbra is az, hogy a „kétállami megoldást” kell előnyben részesíteni, amelynek lényege, hogy a zsidó állam mellett létrehoznák az önálló és független palesztin államot is.

Egyébként Peter Stano szóvivő az Európai Bizottság brüsszeli sajtótájékoztatóján közölte, hogy a magyar kormány hivatalos tájékoztatást még nem küldött a nagykövetség áttelepítéséről, ezért ezt nem is kívánják kommentálni. Egyelőre csak izraeli hírek szólnak Eli Cohen izraeli és Szijjártó Péter magyar külügyminiszter múlt havi tárgyalásainak eredményéről.