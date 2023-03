Brenner Koloman: Fizetéscsökkentés helyett azonnali 50 százalékos béremelést a pedagógusoknak!

"Továbbra is tiltakoznak a pedagógus-szakszervezetek a Pintér Sándor belügyminisztériumában érdemi egyeztetés nélkül kidolgozott új teljesítményértékelő rendszer ellen. A legújabb hírek szerint már el is indult a rendszer bevezetése kísérleti jelleggel, és a jövő évtől már anyagi következményei is lennének az értékelésnek. Mivel a Jobbik-Konzervatívok a tanárokat nem elbocsátandó cselédnek, hanem felelős értelmiséginek tekinti, hibás lépésnek tartjuk a Pintér miniszter úr által tervezett éves belső teljesítményértékelés bevezetését.