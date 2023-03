Orbán Viktor szerint a magyarokban van tartalék, Tiborczék viszont már Indiából toboroznak munkaerőt

A gazdasági évnyitón Orbán Viktor a beszédében sok területet érintett, a magyar munkavállalók helyzetét különösen hangsúlyozta. Mivel a kérdés húsbavágó, hiszen minden családot érint, ezért talán érdemes elolvasni beszédének erre vonatkozó részét. A Portfolió így foglalta össze mondandójának lényegét: Magyarországnak a következő 1-2 évben szüksége lesz 500 ezer új munkaerőre. De a gazdasági szempont csak az egyik szempont, ennek vannak más dilemmái is. Világossá kell tenni, hogy amikor beszélünk 500 ezer új munkaigényről, akkor elsődlegesen a belső tartalékokról beszélünk, ami nem a közmunkát jelenti, mert ebben nincs tartalék. Van földrajzi tartalék. Most Kelet-Magyarországra összpontosít a kormány. Debrecen mindjárt betelik, Nyíregyháza is jövőre, Miskolc később, felkészül Békés „megye”. Az együttműködésre épülő uniós politikai hangulatot kihasználva, különösen fontos lesz a térségben a gazdasági kapcsolatok kiépítése, és ha ezt jól kihasználjuk, akkor vannak még itt munkaerő-tartalékok, azaz a térségbeli országok magyarlakta területeiről szeretnének még munkaerőt az országba csábítani. Magyarország a magyaroké, és a magyar gazdaságnak elsősorban a magyar embereknek kell munkát adnia. Kényelmi okokból nem szabad behozni ide külföldi munkaerőt, mert a nyugat-európai munkaerőpolitikához hasonlóan kulturálisan aláaknázzuk az életünket.

Azt, hogy vajon a valóságot tükrözik-e a miniszterelnök megállapításai, s hogy az erre épülő ígéretei komolyan vehetők-e, mindenképpen árnyalja egy meglehetősen szokatlan munkaerő toborzási folyamat, amelyre egy dán szállítmányozó cég magyarországi leányvállalatának bejelentése hívta fel a figyelmet pár napja a trans.info nevű szaklapban. Ezek szerint a Baton Transport Hungary női teherautó-vezetőket keres Indiában, azért, hogy Európába, azon belül például Magyarországra hívja őket dolgozni. Nem szükséges rendelkezniük jogosítvánnyal, a cég képzést indít, lehetőséget ennek megszerzésére. Első körben 25 indiai munkavállalóról van szó, akik teherautó-vezetőként dolgoznának Magyarországon, és ha sikeres lesz a projekt, a szállítmányozó vállalat a következő öt évben 800 indiai nőt is felvehet. Az alkalmasnak bizonyultak 1800 euróra, azaz körülbelül 680 ezer forint bérre számíthatnak, a cég szerint ugyanezért a munkáért egy magyar kamionsofőr is ennyit kap. Az eredeti cikkben emellett az is szerepel, hogy az indiai nőknek úgy kell megkezdeniük a munkát Magyarországon, hogy nem viszik magukkal a családjukat. Amint azonban megkapják a tartózkodási kártyát, Magyarországra hozhatják családtagjaikat.

A hírt értetlenséggel fogadták a magyar kamionsofőrök. A sofőrhiánynak okaként leginkább a rossz munkaszervezést és az elvégzett munkához képest az alacsony béreket jelölték meg. Az általuk létrehozott közösségi oldalon volt, aki annyira abszurdnak találta a fölvetést, hogy egyenesen kacsának minősítette a hírt:

„A baromság kitalálása és a krajcárhajhász firkászok kreténsége már-már elképzelhetetlen.”

Pedig nem, nem az újságíró a ludas. A dán vállalat vezérigazgatója azt is elmondta, hogy az indiai kamionsofőrök kiválasztásában magyar partnerrel működik együtt. És azért választotta a Bányai & Partners Consulting nevű céget, mert a magyar fejvadász cég már keres kamionsofőröket Indiában.

További érdekesség, hogy a munkaerő közvetítéssel foglalkozó Bányai & Partners Consulting egyik legfontosabb üzleti partnere tavaly óta a Waberer's. A nemzetközi szállítmányozással foglalkozó magyar vállalat a kormány kiemelt partnere, 2022 júliusban 6 milliárd forint állami támogatást kapott egy 18 milliárd forintos összértékű logisztikai központra és 390 milliót egy szolgáltató központra, 213 munkahely létrehozására. Biztos fatális véletlen – írta a hvg -, hogy a szerződéseket az állammal pár nappal azután írták alá, hogy kiderült: Tiborcz István beszáll a vállalatba. S miután a miniszterelnök veje körülbelül 50 százalékos tulajdonrészt szerzett a cégben, Wáberer György vette a kalapját és az igazgatóságában betöltött tagságáról is lemondott.

Az indiai munkaerőtoborzás a Waberer’snél nem most kezdődött. A cég oldalán az olvasható, hogy már indiai nyelvet ismerő fuvarszervezőket is keres, nyilván indiai sofőrök irányításához, és amihez nyilván Bányai & Partners Consulting szolgáltatását veszi igénybe. A fejvadász cég egyébként nemcsak sofőröket keres Indiában, hanem más munkakörökre is. Olyanokra, amelyekre a Magyarországon működő cégeknek szüksége van. A cég ügyvezetője, Bányai Tibor a magyar munkaerő helyzetről épp ellenkezőleg fogalmaz, mint Orbán Viktor a gazdasági évnyitón, aki szerint vannak még tartalékok a térségben. A vállalat szolgáltatása is ezért pont az ellenkező irányba mutat, mint amiről a miniszterelnök beszélt.

„Sajnálatos módon nap, mint nap tapasztaljuk azt a rendkívüli munkaerőhiányt, amivel a magyar munkaerőpiacon szembesülünk. (…) Ezt a vállalatok idáig harmadik országbeli (mindenekelőtt ukrán és szerb) munkavállalók alkalmazásával igyekeztek megoldani. Mára kiderült azonban, hogy ez a létszám tovább nem növelhető. Próbálkozásokat látunk vietnámi, mongol és egyéb harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatására. Szakemberek egyértelmű véleménye szerint azonban az igazi megoldás az indiai munkavállalók Magyarországon történő foglalkoztatása lesz.”

Szó se róla, a Mumbaiban, Chennaiban, Bengaluruban, Hyderabadban, Puneban, Cochinban és Maduraiban jelen lévő magyar fejvadász cég teljes körűen és professzionálisan szervezi Magyarországon az indiai munkavállalók életét, akiket India egész területéről szerveznek. Toboroznak, tartózkodási engedélyt szereznek számukra, megszervezik a munkába állást. Segítik a magyar társadalomba történő beilleszkedésüket, ismertetik velük a hazai munkajogi szabályokat, indiai területvezetőt biztosítanak számukra, és megannyi más szükséges szolgáltatást nyújtanak számukra.

Már csak az a kérdés marad, hogy vajon mit szól mindehhez Orbán Viktor. És mit szólnak a magyarok?