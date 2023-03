Szalay-Bobrovniczky: „Ukrajna nem tud dönteni saját sorsáról”

- nyilatkozta a „maradék béketábor” nevében az Indexnek Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

A honvédelmi miniszter szerint a Nyugat eldöntötte, hogy nem lokalizálja, hanem általános érvényűvé emeli a konfliktust.

Van a történelem jó és rossz oldala, állást kell foglalni – ezt mondták az elején. Most már ott tartunk, hogy részt kell venni, be kell szállni a szankciók megszavazásával, majd pénzzel, aztán csak védekezésre alkalmas eszközökkel, majd most már azt látjuk, hogy Leopard harckocsikat küldenek, és jönnek a vadászrepülők is, és ha így megy tovább, katonák is kellenek majd, ha elfogy az ukrán emberanyag. Ez is egyfajta eszkaláció, és a végén ott találja majd magát Európa a háború közepén. A tűzszünet a harcok azonnali leállása, az életek mentése miatt fontos. A béketárgyalások azonban már nem a mi, hanem a felek kompetenciája