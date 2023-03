Schadl-Völner-ügy: Czine Ágnes alkotmánybíróval is egyeztetett Schadl György

A végrehajtók korrupcióval is vádolt elnökének naplójából kiderült, hogy Schadl György a NER-elit egyik kedvenc étteremébe beszélt meg találkozót Czine Ágnes alkotmánybíróval, akinek mindkét gyereke végrehajtó. Egyikük Völner Pál fiának cégétől bérelt irodát Esztergomban, éppen ott, ahol a politikus irodája is működött. A Fiedler testvérek végrehajtói irodái több mint 120 millió forint profitot termeltek 2021-ben. Bár az alkotmánybíró fiát és lányát is név szerint említik a Völner–Schadl-ügy nyomozati anyagában, a jelek szerint tanúként sem hallgatták ki őket - írja a 24.hu.

A lap által megismert dokumentumok szerint a nyomozók részletesen elemezték a végrehajtók elnökének naplóját, amit a sofőrjeként és személyi asszisztenseként dolgozó bizalmasa vezetett, Schadl utasításai alapján. Ebből nem derült ki, hogy a Felix étterembe Schadl György milyen célból beszélt meg találkozót oda Czine Ágnessel. Erre a 24.hu kérdésére az alkotmánybíró sem adott érdemi magyarázatot, de azt nem tagadta, hogy találkozott a végrehajtók elnökével.

Czine Ágnes a megkeresésre azt írta: Schadl György a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnökeként képviselte a végrehajtói kart a jogászi hivatásrendek részére rendezett számos szakmai rendezvényen, konferencián is, ahol többször én is jelen voltam, és több alkalommal találkoztam vele. Azonban határozottan visszautasítok minden olyan feltételezést, amely azt a látszatot kelti vagy keltheti, hogy a folyamatban lévő büntetőüggyel kapcsolatban bármiféle érintettségem merülhetne fel.

Mivel Schadl György naplóbejegyzése nem arra utal, hogy a jogászi hivatásrendek részére rendezett szakmai rendezvényről vagy konferenciáról lett volna szó, sokkal inkább személyes találkozóra utal, ezért a lap visszakérdezett, de Czine a további kérdéseket már figyelmen kívül hagyta. Arra sem érkezett válasz, hogy a találkozónak volt-e köze ahhoz, hogy Czine Ágnes fia, Fiedler Bálint is önálló bírósági végrehajtó lett. Vele a naplóbejegyzések alapján egyébként korábban szintén a Felixben találkozott Schadl. Azonban nem csak ott, a végrehajtók elnöke és Fiedler már jóval utóbbi kinevezése előtt több találkozót bonyolított.

Fiedler Bálint neve a nyomozati iratokban is előkerült, a 2020-ban alapított – előbb Zalaegerszegen, majd Szolnokon működő – végrehajtói irodájának adatait kérték le a nyomozók a cégadatbázisból, hasonlóan azon végrehajtókéhoz, akiket később megvádoltak. Azonban a nyomozati anyagokban nem találtak arra vonatkozó feljegyzést, hogy Fiedlert akár csak tanúként meghallgatták volna.

Czine Ágnesnek nem csupán a fia, de a lánya is önálló bírósági végrehajtó. Fiedler Laurát 2018-ban nevezték ki végrehajtónak Esztergomba, oda, ahol a vád szerint a Schadl Györggyel korrupciós kapcsolatot kiépítő igazságügyi államtitkár, Völner Pál a Fidesz színeiben országgyűlési képviselő volt 2022-ig.

Völner képviselői irodája ráadásul ugyanabban az ingatlanban volt Esztergomban, mint Fiedler Laura végrehajtó irodája. A Bajcsy-Zsilinszky úti ingatlan Völner Pál fia cégének tulajdona.

Fiedler Laura végrehajtói irodája csaknem egy évig, 2018. augusztus és 2019. július között működött a 2015 óta a Tagba Kft. tulajdonában álló ingatlanban. Ez a cég 2020 óta Völner Marcell kizárólagos tulajdona, de a politikus fiának akkor már évek óta komoly befolyása volt a kft.-ben, amit a Völner Pál ellen indult büntetőügy keretében aztán lefoglalt a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyon-visszaszerzési Hivatala.

A Fiedler testvérekről egyébként egy tisztázatlan eredetű feljegyzés is készült, amit szintén tartalmaz a Schadl–Völner-ügy nyomozati anyaga. E szerint Fiedler Laura szoros barátságban van Schadl szintén megvádolt feleségével, akivel együtt végeztek a Károli Gáspár Református Egyetemen, és „sülve-főve” együtt voltak a végrehajtói kar rendezvényein, így az esztergomi végrehajtó közvetlenül értesülhetett a kar ügyeiről. (A feljegyzés szerint Fiedler az első esztergomi irodáját Völner Páltól bérelte, de valójában az államtitkár fiának a cégétől.) A nyomozati feljegyzés alapján Fiedler Bálint is „láthatóan kiváló kapcsolatot ápolt” Schadl Györggyel.

Fiedler Bálint 2020-ban alapította meg a végrehajtói irodáját, és már a második évben megnégyszerezte a bevételét: míg 2020-ban alig több mint 50 millió forint bevételt produkált az iroda, 2021-ben már a 200 millió forintot súrolta az árbevétel. Ennek megfelelően a 2020-ban elért alig 20 millió forintos profit több mint 80 millióra duzzadt.

Testvére, Fiedler Laura ennél „szerényebb” számokat produkált. Irodája a legjobb évét zárta 2021-ben 137 milliós bevétellel, a profit pedig 44 millió forint volt. Ketten együtt tehát 120 millió forint feletti profitot hoztak össze 2021-ben.

Az elmúlt évek egyik legsúlyosabb korrupciós ügyének tárgyalása februárban kezdődött el. Az ügyészség Schadl Györgyre tíz, Völner Pálra nyolc év börtönt kért beismerés esetére. Előbbire 200, utóbbira 25 millió forint pénzbüntetés kiszabását is indítványozták, továbbá mindkettőjüknél tíz év közügyektől eltiltást, a jogi végzettséghez kötött foglalkozástól végleges hatályú eltiltást kértek, valamint vagyonelkobzást a jogtalan gazdagodásuk erejéig. Az előkészítő ülésen mindketten tagadták bűnösségüket.