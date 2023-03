Modellváltás: A Szinyei Merse Pál Gimnázium az alapítványi működésű Óbudai Egyetem fenntartásába kerülhet

Úgy tűnik, az egyetemi "modellváltás" után a közoktatás következik. Az alapítványi fenntartású Óbudai Egyetem bejelentkezett a budapesti, VI. kerületi Szinyei Merse Pál Gimnázium fenntartásának átvételére. Szándékukról a múlt héten tájékoztatták a tantestületet, a diákokat és a szülőket - értesült a Népszava. A március 7-én, kedden – az egyetem, a tankerület, az önkormányzat, az iskolavezetés és a szülői munkaközösség képviselői részvételével tartott – egyeztetésről készült, és a laphoz is eljutott jegyzőkönyv szerint a jelenlegi fenntartó, a Belső-Pesti Tankerületi Központ nyitott az iskola átadására, amelyről a köznevelésért is felelős Pintér Sándor belügyminiszter dönt majd várhatóan május 31-én.

A napilap felidézi, nem példa nélküli, hogy egyetemek közoktatási intézményeket is működtetnek – például a tanárképzéssel is foglalkozó Eötvös Loránd Tudományegyetemnek vagy a Nyíregyházi Egyetemnek is vannak gyakorlóiskolái –, de mint az egyeztetésről készült jegyzőkönyvben is rámutattak,

arra most kerül sor először, hogy egy egyetem kifejezetten egy középiskola átvételére jelentkezzen.

A Szinyei Gimnázium lenne az első, és feltehetően nem is az utolsó, amely egyetemhez kerülne. Legalábbis erről árulkodik az Óbudai Egyetem rektorhelyettesének, Molnár Andrásnak egy kijelentése: a váltást egyebek mellett azzal indokolta a jegyzőkönyv szerint, hogy „az állam a szerepvállalását, ahogy elkezdte csökkenteni a felsőoktatásban, úgy ezt a közoktatásra is ki akarja terjeszteni.”

A Népszava megkereste a Belügyminisztériumot, hogy valóban tervben van-e az állami szerepvállalás csökkentése a közoktatásban, ha igen, ez milyen mértékű lehet, mennyi intézményt érinthet, de a Pintér Sándor vezette BM nem adott tájékoztatást.

A felsőoktatásban 2019-ben kezdődött a „modellváltás”, azóta összesen 21, addig állami egyetem vált közérdekű alapítványi fenntartású felsőoktatási intézménnyé. Az Óbudai Egyetemre 2021-ben került sor.

Azzal kapcsolatban, mit jelenthet az iskola számára, hogy a működést az egyetem finanszírozza, Molnár András rektorhelyettes azt mondta: például jobb eszközöket, infrastrukturális hátteret tudnak biztosítani, kulturális programok anyagi hátterét is tudják támogatni, felmérik az iskolaépület állagát, felújításokra is sor kerülhet, akár drágább tankönyveket is kifizethetnek, a tanárok is elégedettebbekké válhatnak, sőt akár az egyetemen is tarthatnak majd kiegészítő képzéseket. Az iskolai képzésen nem változtatnának, azt a törvény és az iskola szakmai kollektívája határozza meg, és más tekintetben sem „szólnának bele” szakmai kérdésekbe.

Arra a kérdésre, miért pont a Szinyeit szeretnék átvenni, a rektorhelyettes azt felelte, nyitni szeretnének a köznevelés irányába, növelni saját bázisukat, a Szinyeiben pedig erős a matematika és a nyelvoktatás (az egyetemen gazdasági, műszaki, informatikai, építész képzés is folyik), a gimnázium „rangja is közel áll ahhoz, amit szeretnének.” Céljuk, hogy a diákok nagyobb része egyetemen tanuljon tovább.

Maga az iskolaépület egyébként a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában van, Miyazaki Jun DK-s alpolgármester szerint ez nem fog változni. A szülői munkaközösség március 22-én szavaz arról, hogy támogatják-e a váltást.