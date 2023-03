A Szerencsejáték Zrt. úgy spórol, hogy közben 40 milliót adott Bayer Zsolt cégének

A hvg.hu közérdekű adatigénylése nyomán kiderült, hogy spórolni kezdett Szerencsejáték Zrt. támogatásosztó leányvállalata, a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft., mert tavaly novembertől idén februárig „csak” 192 millió forintot költött támogatásokra.

A nagy takarékoskodás azonban nem érinti a NER kedvezményezettjeit, mivel Bayer Zsolt cége az 1100ÉV Kft. 40 milliót kapott, és ugyanennyit osztottak az Aréna Média Consulting és Sportmarketing Kft.-nek, amelynek tulajdonosa Rózsa István, az ATV volt elnöke, aki már tavaly augusztusban is kapott 30 milliót, míg a szintén a volt ATV-vezér érdekeltségébe tartozó Rózsa Records Kft. ugyanaznap szintén kapott 30 milliót.

A hvg.hu cikkéből kiderül: újabb 25 millió jutott a Média a Családért Alapítványnak – ugyanennyit kaptak 2019-ben, 2020-ban és 2021-ben is –, amely a Média a Családért díj létrehozója is; ennek a díjnak Lévai Anikó, a miniszterelnök felesége a fővédnöke. A lówellness-üggyel elhíresült Lovassport Nonprofit Kft.-nek 30 milliós összeg, míg a dunakeszi futsalnak, vagyis a klubnak, ahol egykor Szijjártó Péter is focizott, 8 millió jutott.

A maradék 49 millió forintból kapott támogatást a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége – 9,5 milliót, vagyis negyedét annak, amit például Bayerék –, és ugyanennyit kapott a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért.

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 6 milliót, míg a Magyar Tehetségkutató és Fejlesztő Egyesület, a Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar, Csáky-Juhász Anna – Juhász Ferenc költő lánya és Csáky Attila filmproducer felesége – kulturális vállalkozása, továbbá a Hazai Termék Kft. 5-5 millió forintokat kapott.