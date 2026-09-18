Több mint kétmilliárdot vontak el egy kisvárostól? Elég az urambátyám rendszerből!

Adorján szerint az elmúlt években a központosítás oda vezetett, hogy a települések egyre inkább az államtól és a helyi országgyűlési képviselőktől függnek. Szerinte korábban nem volt ritka, hogy egy polgármester egy fejlesztéssel kapcsolatban egyszerűen azt mondta: „majd a képviselő úr megmondja”. Ennek hátterében szerinte az áll, hogy az önkormányzatoktól forrásokat és intézményeket vontak el, így a települések mozgástere jelentősen beszűkült.

A vásárosnaményi önkormányzati képviselőként Adorján saját települését hozza példának. A mintegy nyolcezer lakosú kisváros esetében szerinte az elmúlt öt évben csak a szolidaritási hozzájárulás és az iparűzési adó többletének elvonása több mint 1,1 milliárd forintot jelentett. Ehhez szerinte hozzáadódik a gépjárműadó teljes elvonása is, amelynek figyelembevételével becslése szerint egyetlen önkormányzati ciklus alatt több mint kétmilliárd forintnyi forrást vontak ki a városból.

Adorján szerint ennek nem pusztán könyvelési jelentősége van. Ha ennyi pénz hiányzik egy kisváros költségvetéséből, kevesebb jut utakra, járdákra, intézményekre és az idősek ellátására is. A kisebb településeken pedig még súlyosabb lehet a helyzet, hiszen ahol alacsony a helyi iparűzési adóbevétel, ott a saját források eleve korlátozottak.

A politikus szerint az igazán nagy kérdés az, hogy az új kormány változtat-e ezen a rendszeren. Adorján úgy látja, jelenleg nem látszik annak jele, hogy az önkormányzatok visszakapnák korábbi önrendelkezési jogukat vagy az elvont forrásokat.

Szerinte az önkormányzatok finanszírozását úgy kellene átalakítani, hogy a települések ne folyamatosan pályázati pénzekre várjanak, és ne attól függjön egy fejlesztés sorsa, hogy a helyi vezetők milyen kapcsolatot ápolnak az országgyűlési képviselőkkel. A saját bevételek és az önrendelkezés visszaadása szerinte valódi mozgásteret teremtene a településeknek.

Adorján Béla szerint a rendszerváltás egyik legfontosabb eredménye éppen az önkormányzatiság és a helyi önrendelkezés volt. Úgy véli, ezt nem tovább központosítani, hanem megerősíteni kellene.

A videó azonban itt nem ér véget: Adorján már a következő vlog témáját is előrevetíti. Egy olyan, szerinte megdöbbentő emlékművet mutat majd be, amelyen keresztül azt szeretné megmutatni, hová vezethet a központosított, „urambátyám” rendszer.