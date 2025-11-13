Tóth-Beeri Szilvia: az akkumulátorgyár területe korábban 30-40 aranykoronás termőföld volt

Tóth-Beeri Szilvia civil aktivistát, a Magyar Emberek Szövetsége alapítóját, elnökét indítja a Jobbik Hajdú-Bihar vármegye 2. választókerületében a 2026-os országgyűlési választáson – jelentette be a debreceni CATL akkumulátorgyár előtt tartott sajtótájékoztatón Adorján Béla, a párt elnöke.

Az ellenzéki jelölt háromgyerekes édesanyaként az élet védelmét tartja a legfontosabbnak – közölte Tóth-Beeri Szilvia, aki

a debreceni akkumulátorgyár szennyező anyagai miatt is kifejtette aggodalmát.

A Jobbik jelöltje úgy véli, tudatosan pusztítják az országot, a magyarságunkat.

A debreceni politikus asszony sajtótájékoztatóján azt is közölte, jelenleg „rendőri felügyelet alatt” oltják be a gyermekeket, szerinte viszont szabadon választhatóvá kellene tenni a most kötelező oltásokat.

Tóth-Beeri Szilvia arról is beszélt, vendégmunkások néven nagyon sok bevándorló van Magyarországon, a CATL területén számukra munkásszállót építenek, sőt

információi szerint egy kimondottan a kínai vendégmunkások számára készülő börtön is épül.

Zárásként elárulta, a CATL területe egykor 30-40 aranykoronás termőföld volt, mely „élelemmel látta el egykor Debrecen lakóit és egész Magyarországot”.

A sajtótájékoztatón Adorján Béla, a Jobbik elnöke azt mondta, a kormány úgy döntött, az egészséges élelmiszerek helyett „adjuk el a termőföldeinket és az egészségünket annak a világnak, ami a mérgezést hozza ránk”. A pártvezető azt mondta, jövő tavasszal arról kell dönteniük a választópolgároknak, hogy „a jövőjére szavaz, ami életet hoz, vagy a sírjára szavaz, ami halált hoz”. Adorján Béla szerint az életre kell szavazni ahelyett, hogy mérgező akkumulátorgyárakkal vennénk körül magunkat.