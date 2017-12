VIP-strand ötezerért, lakások saját belső tóval: így lesz a Balaton Riviéra?

A Balatontipp.hu szúrta ki, hogyan nézhet ki a közeljövő Balaton-partja azoknak, akiknek már kevés az a luxus, amit a magyar tenger ma nyújtani képes. A Balaton információs kalauza azt írta: a Corvinus egyetem marketing szakos hallgatói dolgozták ki Balatonfűzfőre az I-Strand projektet, mellyel első díjat nyertek az Országos Városmarketing Versenyen. A „digitális bennszülöttekre”, vagyis az 1980 után született generációkra gondoltak – ezen belül is a Balatonnál annyira óhajtott fizetőképes turistarétegre, hiszen ötezer forintos napi VIP-belépővel számoltak. Ezért a fűzfői Fövenystrandon különböző prémiumszolgáltatásokat alakítanának ki, és szinte minden ponton digitalizálnák (okosítanák) a strandi életet. Érintéses fizetés, modern technológia a belépéstől a kilépésig, felújított büfék, minőségi streetfood-kínálat, koktélbár tabletes rendeléssel, napelemekkel, mobiltöltőkkel felszerelt „okos napágyak”, és persze VIP-stég várná a vendégeket.

„Tévedés, nem ez a trendi, a kívánatos a Balatonnál” – ez a véleménye az ötletről Kardos Gábornak. A tóparti vendéglátósokat és borászokat tömörítő Balatoni Kör szóvivője szerint a VIP-strand nem találná meg célközönségét. „Kár volna ekkora „giccsadót” fizetni ezekért a szolgáltatásokért, inkább ökostrandok kellenének a Balatonra és kutyás strandok, pont a keleti és északi partszakaszra – mondta megkeresésünkre Kardos. – Nem napozóapp, hanem négyévszakos szolgáltatások. Az okos strand is csak csak korunk egyik „ügyeletes bálványa”, azzal a jelszóval, hogy a levegővételt és a pisilést is digitalizáljuk…”



Ami viszont már több tervnél: ássák a luxuslakásokhoz (ár: négyzetméterenként 1-1,4 millió forint) ígért saját belső tó medrét az alsóörsi Balaton-parton. Százhúsz lakás, saját strand, wellness központ, jachtklub, bortrezor, pince… és mellé 7,5 hektáron kikötőfalu.



És ami ugyancsak rég nem terv már: miközben Lázár János miniszter arra tett ígéretet a minap, hogy a balatoni kempingekben (melynek java része ma már Mészáros Lőrinc érdekeltsége) nem lehet luxusapartmanokat építeni, a Balatontipp arról is ír, hogy szerkezetkész a balatonfüredi kempingben (mely a város önkormányzatáé) az épülő ötszintes apartmanház…