A #metoo mozgalomról szólt az idei Golden Globe

Európai idő szerint a legutóbbi éjszaka rendezték az idei Golden Globe díjátadót, ahol központi szerepet kapott a zaklatási botrány. Gyakorlatilag minden felszólaló megemlítette, hogy tiltakozik a zaklatás ellen és együttérez az áldozatokkal, illetve a legtöbben fekete ruhában érkeztek a szolidaritásra való felhívás miatt.

A díjazottak között is találhatunk olyanokat, amik a témához kapcsolódnak, például A szolgálólány meséje vagy a Hatalmas kis hazugságok.

A győztesek filmben:

Legjobb film (dráma): Három óriásplakát Ebbing határában

Legjobb film (vígjáték-musical): Lady Bird

Legjobb férfi főszereplő (dráma): Gary Oldman, A legsötétebb óra

Legjobb férfi főszereplő (vígjáték-musical): James Franco, The Disaster Artist

Legjobb női főszereplő (dráma): Frances McDormand, Három óriásplakát Ebbing határában

Legjobb női főszereplő (vígjáték/musical): Saoirse Ronan, Lady Bird

Legjobb férfi mellékszereplő: Sam Rockwell, Három óriásplakát Ebbing határában

Legjobb női mellékszereplő: Allison Janney, Én, Tonya

Legjobb rendező: Guillermo del Toro, A víz érintése

Legjobb forgatókönyv: Martin McDonagh, Három óriásplakát Ebbing határában

Legjobb filmzene: Alexandre Desplat, A víz érintése

Legjobb betétdal: This is Me, A legnagyobb showman

Legjobb animációs film: Coco

Legjobb idegen nyelvű film: In The Fade (Aus dem Nichts, Németország)

A győztesek sorozatban:

Legjobb drámasorozat: A szolgálólány meséje

Legjobb vígjátéksorozat: The Marvelous Mrs. Maisel

Legjobb minisorozat-tévéfilm: Hatalmas kis hazugságok

Legjobb férfi főszereplő (dráma): Sterling K. Brown, This Is Us

Legjobb férfi főszereplő (vígjátéksorozat): Aziz Ansari, Master of None

Legjobb férfi főszereplő (minisorozat-tévéfilm): Ewan McGregor, Fargo

Legjobb női főszereplő (drámasorozat): Elizabeth Moss, A szolgálólány meséje

Legjobb női főszereplő (vígjátéksorozat): Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Legjobb női főszereplő (minisorozat/tévéfilm): Nicole Kidman, Hatalmas kis hazugságok

Legjobb férfi mellékszereplő: Alexander Skarsgard, Hatalmas kis hazugságok

Legjobb női mellékszereplő: Laura Dern, Hatalmas kis hazugságok

Vajna Tímea is ott volt, ha valaki nem tudná: