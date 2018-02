Ebben a szituban nem ő csenget: A Délvidéken Pásztor István lesz a Fidesz postása

A Jobbik politikusa portálunkhoz eljuttatott közleményében kifejtette: pártja jobban örült volna, ha az MTI bővebben beszámol arról, hogy pontosan mi hangzott el az országgyűlési választásokkal kapcsolatban.

Szávay István szerint a VMSZ ugyanis rendhagyó módon "segíti" a délvidéki magyarokat a magyarországi választásokra történő regisztrációban:

"A hírek szerint ugyanis a szervezet aktivistái a szavazási levélcsomagok 'helyes kitöltésében' is közreműködnek majd, sőt a voksokat össze is gyűjtik, hogy eljuttassák azokat a szabadkai konzulátusra."

A Jobbik képviselője arra is kitért, hogy a VMSZ nyílt kampányt folytat a Fidesz mellett,

"így sajnos nem lehetünk bizonyosak abban, hogy a 'nem helyesen' kitöltött (értsd: nem a Fideszre ikszelt) szavazólapok is célba érnek-e majd".

"A Jobbik ezért arra kéri délvidéki, valamint a többi elszakított országrészben élő szimpatizánsait, hogy levélcsomagjaikat sehol se bízzák a Fidesz helyi partnerszervezeteire, így a VMSZ-re se! Akik biztosak szeretnének lenni abban, hogy a kormányváltás érdekében határon túlról leadott szavazatuk valóban hasznosulni fog, azok gondoskodjanak maguk a levelek postai feladásáról, illetve a külképviseletek valamelyikére történő eljuttatásáról, de kereshetik a kapcsolatot a Jobbik központjával vagy külhoni csoportjaink tagjaival is" - fogalmazott közleményében Szávay, majd hozzátette:

azon már meg sem lepődik, hogy Orbán és Pásztor nem tárgyaltak a délvidéki magyarságot érintő problémákról és sérelmekről.

"A Jobbik-kormány számára viszont minden kétoldalú találkozó legfontosabb kérdése ez lesz. Álláspontunk továbbra is következetes: csak akkor támogatjuk Szerbia és Ukrajna euroatlanti integrációját, ha az ott élő magyar nemzeti közösségek számára biztosítják a lehető legszélesebb körű autonómiát. Szerbia esetében elvárjuk továbbá az 1944-től történt magyarellenes atrocitások (ideértve a délszláv háború időszakát is) teljes körű kivizsgálását, követeljük a központi források diszkriminációmentes elosztásával a magyarlakta települések arányos támogatását, továbbá erőteljes hatósági fellépést várunk minden magyarellenes cselekménnyel szemben. Az uniós csatlakozás feltételének tekintjük a Magyar Nemzeti Tanács jogköreinek bővítését, valamint a koszovói szerbek számára biztosított pártalanul széles önrendelkezési elemek alkotmányos szintű garantálását a délvidéki magyarság számára is" - írja a jobbikos honatya.