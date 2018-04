A jobbikos politikus több mint tízezer bejegyzett fiktív lakcím miatt tett feljelentést

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 4. számú választókerületében országgyűlési képviselőjelöltként indult Adroján Béla feljelentést tett okirathamisítások ügyében a (88 szabolcsi település) választói névjegyzékkel kapcsolatban a Vásárosnaményi Rendőrkapitányságon. Adorján szerint az általa törvényesen megvásárolt dokumentum tízezernél is több olyan személy adatait tartalmazza, akik nem is laknak életvitelszerűen a nyilvántartott címeken, illetve elhunytak is szerepeltek rajta.