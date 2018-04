Írás-olvasás 2.0

A Grasshopper (szöcske) alkalmazás szórakoztató formában tanítja meg a Java Scriptben történő programozás alapjait. Ez egy kifejezetten kezdőknek szánt app, így aki valamennyire már tud kódolni, annak nem biztos, hogy érdemes letöltenie - írja cikkében a hvg.hu.

Mint a Google fogalmaz, a Grasshopper a legjobb módja annak, hogy játékos formában sajátítsuk el, mit is jelent a programozás.

Három fő szekció lesz, és valamennyiben számos példa is található:

Valamennyi programozási fogás elsajátítása után az app ellenőrzi a megértetteket, erről valós idejű visszajelzést ad, és a korábbi eredmények is bármikor visszakereshetők.

Ahogyan erről elolvastam, kíméletlen kendőzetlenséggel ütött rajtam a felismerés (amit azért nagyjából eddig is sejtettem), hogy

Kétszer is elolvastam a HVG cikkét, és bár azt elsőre is értettem, hogy mi a funkciója a Google alkalmazásának, abba kellemetlen volt belegondolnom, hogy ha valaki megkérne, hogy definiáljam a "programozás" szót, gyakorlatilag semmit nem tudnék mondani.

Így hát teljes mértékben találva érzem magam a mondatrész által, hogy "a Grasshopper a legjobb módja annak, hogy játékos formában sajátítsuk el, mit is jelent a programozás."

Amikor fiatalabb (vagy idősebb de modernebb) barátok ismerősök a programozás elsajátítását jelentőségében ahhoz hasonlították, mint az írás-olvasás, akkor olyan lehettem, mint évszázadokkal ezelőtt egy földműves, vagy gyári munkás, akinek valaki arról beszélt, hogy írni, olvasni mennyire fontos lesz majd. Biztosan elhitte, de nem biztos, hogy értette, átérezte, hogy miért.

Nem tény, talán csak megfontolásra érdemes észrevétel, hogy a világ elképesztő sebességű fejlődése miatt nagyon hamar le tud szakadni az az ember, aki nem igyekszik tudatosan tartani a lépést, vagyis egyre fiatalabban lesz a tudásunk elavult.

Nem tudom, hogy mire jó a programozás, hogy ennek bármilyen szintű ismereteimet hol fogom tudni hasznosítani, de hiszek a fiatalabbaknak, a modernebbeknek, az okos embereknek, és letöltöm azt az alkalmazást. Mert valahol, valamikor el kell kezdeni. És miért ne éppen most, miért ne éppen így?

A Grasshopper app, amelyet A Google Area 120 nevű kódoló csapata által fejlesztett applikáció elérhető az Apple Store-ban (iOS-es verzió – Grasshopper by Area 120), illetve a Google Playben (androidos változat – Grasshopper: Learn to Code for Free) is.